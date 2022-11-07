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Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20 - РИА Новости, 07.11.2022
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Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20
Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20 - РИА Новости, 07.11.2022
Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20
Представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации, в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:09
2022-11-07T18:11
в мире
владимир путин
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации, в том числе высокопоставленных персон, на саммит G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.Фахми занимает должность главы отдела министерства, сотрудники которого будут сопровождать участников саммита "Большой двадцатки" в момент их прибытия в индонезийские аэропорты. В понедельник он заявил, что передовая группа участников из России направляется на Бали и уже все подготовила для своего приезда."Они точно подготовились к приезду, в том числе и в плане координация прибытия персон VIP", - сказал Фахми на брифинге в министерстве государственных предприятий Индонезии.По его словам, российская делегация запросила в аэропорте места минимум для 10 самолетов.Он не смог подтвердить, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите."Мы не знаем, примет ли президент Путин участие, но очевидно, что русские подготовились его встретить", - отметил Фахми.Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, в интервью Financial Times заявил, что присутствие российской делегации на G20 по-прежнему приветствуется. По его словам, Индонезия надеется содействовать международному диалогу, чтобы противостоять "очень тревожному" росту международной напряженности.Как отмечает газета, Видодо также выразил некое разочарование из-за того, что геополитическая напряженность может "затмить" саммит."G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть об экономике и развитии", - подчеркнул индонезийский президент.Ранее сообщалось, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите только 17 глав государств. В Джакарте не стали называть страны, которые не дали ответа.Президент РФ Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.
https://ria.ru/20221029/bayden-1827694903.html
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в мире, владимир путин, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, россия
В мире, Владимир Путин, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Россия
18:09 07.11.2022 (обновлено: 18:11 07.11.2022)
 
Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20

Индонезийские власти заявили, что Россия подготовилась к прибытию делегации на саммит G20

© AP Photo / Dita AlangkaraG20, Бали
G20, Бали - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
G20, Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации, в том числе высокопоставленных персон, на саммит G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.
Фахми занимает должность главы отдела министерства, сотрудники которого будут сопровождать участников саммита "Большой двадцатки" в момент их прибытия в индонезийские аэропорты. В понедельник он заявил, что передовая группа участников из России направляется на Бали и уже все подготовила для своего приезда.
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"Они точно подготовились к приезду, в том числе и в плане координация прибытия персон VIP", - сказал Фахми на брифинге в министерстве государственных предприятий Индонезии.
По его словам, российская делегация запросила в аэропорте места минимум для 10 самолетов.
"Во всех видах логистики они подготовились и скоординировались", - сообщил представитель министерства.
Он не смог подтвердить, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите.
"Мы не знаем, примет ли президент Путин участие, но очевидно, что русские подготовились его встретить", - отметил Фахми.
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Индонезия надеется на участие Путина и Зеленского в саммите G20 на Бали
Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, в интервью Financial Times заявил, что присутствие российской делегации на G20 по-прежнему приветствуется. По его словам, Индонезия надеется содействовать международному диалогу, чтобы противостоять "очень тревожному" росту международной напряженности.
Как отмечает газета, Видодо также выразил некое разочарование из-за того, что геополитическая напряженность может "затмить" саммит.
"G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть об экономике и развитии", - подчеркнул индонезийский президент.
Ранее сообщалось, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите только 17 глав государств. В Джакарте не стали называть страны, которые не дали ответа.
Президент РФ Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.
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