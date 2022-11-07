https://ria.ru/20221107/rets-1829628201.html

РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex

РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex - РИА Новости, 07.11.2022

РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex

Россия представит современные технологии в электротехнической отрасли под национальным брендом Made in Russia на 23-ей Международной выставке Saudi Elenex в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:26

2022-11-07T12:26

2022-11-07T12:26

российский экспортный центр (рэц)

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия представит современные технологии в электротехнической отрасли под национальным брендом Made in Russia на 23-ей Международной выставке Saudi Elenex в Саудовской Аравии, которая проходит с 14 по 17 ноября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Масштабная экспозиция откроется в Международном выставочном и конференц-центре Эр-Рияда. В этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 189 квадратных метров. На ней свои разработки продемонстрируют 11 отечественных компаний, заводов и научно-производственных центров", - говорится в сообщении.Участники выставки Saudi Elenex смогут познакомиться с новаторскими идеями в области альтернативной энергетики и разработками программного обеспечения для автоматизации процессов. Кроме того, в рамках выставки состоится конференция с учеными, экспертами и производителями оборудования в сфере энергетики.Российские предприятия создают устройства, повышающие производительность и бесперебойность работы энергетического комплекса, и другие технологии, которые востребованы в стране и за рубежом.Saudi Elenex поможет отечественным производителям повысить свою узнаваемость, найти инвесторов и расширить деловые контакты на международном уровне, заключили в РЭЦ.Saudi Elenex - крупнейшая международная выставка в Саудовской Аравии в области электричества, альтернативной энергетики, водных технологий и освещения, которая дает возможность продемонстрировать новаторские идеи мирового класса в постоянно меняющейся области энергетики.

https://ria.ru/20221107/rets-1829587521.html

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия, эр-рияд (город)