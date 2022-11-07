https://ria.ru/20221107/rets-1829628201.html
РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex
РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex - РИА Новости, 07.11.2022
РЭЦ: технологии под брендом Made in Russia представят на Saudi Elenex
Россия представит современные технологии в электротехнической отрасли под национальным брендом Made in Russia на 23-ей Международной выставке Saudi Elenex в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:26
2022-11-07T12:26
2022-11-07T12:26
российский экспортный центр (рэц)
россия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия представит современные технологии в электротехнической отрасли под национальным брендом Made in Russia на 23-ей Международной выставке Saudi Elenex в Саудовской Аравии, которая проходит с 14 по 17 ноября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Масштабная экспозиция откроется в Международном выставочном и конференц-центре Эр-Рияда. В этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 189 квадратных метров. На ней свои разработки продемонстрируют 11 отечественных компаний, заводов и научно-производственных центров", - говорится в сообщении.Участники выставки Saudi Elenex смогут познакомиться с новаторскими идеями в области альтернативной энергетики и разработками программного обеспечения для автоматизации процессов. Кроме того, в рамках выставки состоится конференция с учеными, экспертами и производителями оборудования в сфере энергетики.Российские предприятия создают устройства, повышающие производительность и бесперебойность работы энергетического комплекса, и другие технологии, которые востребованы в стране и за рубежом.Saudi Elenex поможет отечественным производителям повысить свою узнаваемость, найти инвесторов и расширить деловые контакты на международном уровне, заключили в РЭЦ.Saudi Elenex - крупнейшая международная выставка в Саудовской Аравии в области электричества, альтернативной энергетики, водных технологий и освещения, которая дает возможность продемонстрировать новаторские идеи мирового класса в постоянно меняющейся области энергетики.
https://ria.ru/20221107/rets-1829587521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия, эр-рияд (город)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости
. Россия
представит современные технологии в электротехнической отрасли под национальным брендом Made in Russia на 23-ей Международной выставке Saudi Elenex в Саудовской Аравии
, которая проходит с 14 по 17 ноября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Масштабная экспозиция откроется в Международном выставочном и конференц-центре Эр-Рияда
. В этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 189 квадратных метров. На ней свои разработки продемонстрируют 11 отечественных компаний, заводов и научно-производственных центров", - говорится в сообщении.
Участники выставки Saudi Elenex смогут познакомиться с новаторскими идеями в области альтернативной энергетики и разработками программного обеспечения для автоматизации процессов. Кроме того, в рамках выставки состоится конференция с учеными, экспертами и производителями оборудования в сфере энергетики.
Российские предприятия создают устройства, повышающие производительность и бесперебойность работы энергетического комплекса, и другие технологии, которые востребованы в стране и за рубежом.
Saudi Elenex поможет отечественным производителям повысить свою узнаваемость, найти инвесторов и расширить деловые контакты на международном уровне, заключили в РЭЦ.
Saudi Elenex - крупнейшая международная выставка в Саудовской Аравии в области электричества, альтернативной энергетики, водных технологий и освещения, которая дает возможность продемонстрировать новаторские идеи мирового класса в постоянно меняющейся области энергетики.