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Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО - РИА Новости, 07.11.2022
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Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО
Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО - РИА Новости, 07.11.2022
Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО
Ритейлеры предложили для смартфонов и компьютеров, ввезенных по параллельному импорту, вместо обязательной предустановки российского программного обеспечения... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:07
2022-11-07T10:07
михаил мишустин
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
евразийский экономический союз
одноклассники
экономика
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Ритейлеры предложили для смартфонов и компьютеров, ввезенных по параллельному импорту, вместо обязательной предустановки российского программного обеспечения (ПО) разрешить выдавать покупателю инструкцию с QR-кодами, которые позволят ему самостоятельно установить нужный софт и сохранить конфиденциальными персональные данные, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомилось РИА Новости."В условиях санкционного давления, понимая важность системы предустановки российского программного обеспечения и необходимость предоставления гражданам России отечественных социально востребованных сервисов, мы полагаем, что в торговле единственно возможным и цивилизованным путем установки российского программного обеспечения может быть предоставление инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку всех необходимых программ", - говорится в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина.Ассоциация уточняет, что 31 декабря истекает мораторий на проверки компаний, в связи с чем с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными в виду отсутствия у ритейлеров возможности предустанавливать российские программы и приложения до фактической продажи и передачи товара покупателю."Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того, чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу. … При сторонней установке приложений процесс становится небезопасным, так как учетная запись хранит в себе информацию о клиенте, платежные данные, полный доступ к личной информации и содержимому телефона", - добавляется в письме.По мнению АКИТ, это может привести к тому, что потребитель будет вынужден уйти в серый или трансграничный интернет-каналы, где участники рынка будут предлагать продукцию без вскрытия производственной упаковки. В свою очередь инструкция с QR-кодом "не скомпрометирует клиентские данные и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях".В конце августа правительство России утвердило перечень программного обеспечения из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с 2023 года. В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты, вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".
https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828389911.html
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михаил мишустин, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), евразийский экономический союз, одноклассники, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Евразийский экономический союз, Одноклассники, Экономика
10:07 07.11.2022
 
Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО

Отечественные ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО

© Фото : Pexels / Christina MorilloРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Работа в IT. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Ритейлеры предложили для смартфонов и компьютеров, ввезенных по параллельному импорту, вместо обязательной предустановки российского программного обеспечения (ПО) разрешить выдавать покупателю инструкцию с QR-кодами, которые позволят ему самостоятельно установить нужный софт и сохранить конфиденциальными персональные данные, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомилось РИА Новости.
"В условиях санкционного давления, понимая важность системы предустановки российского программного обеспечения и необходимость предоставления гражданам России отечественных социально востребованных сервисов, мы полагаем, что в торговле единственно возможным и цивилизованным путем установки российского программного обеспечения может быть предоставление инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку всех необходимых программ", - говорится в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
Ассоциация уточняет, что 31 декабря истекает мораторий на проверки компаний, в связи с чем с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными в виду отсутствия у ритейлеров возможности предустанавливать российские программы и приложения до фактической продажи и передачи товара покупателю.
"Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того, чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу. … При сторонней установке приложений процесс становится небезопасным, так как учетная запись хранит в себе информацию о клиенте, платежные данные, полный доступ к личной информации и содержимому телефона", - добавляется в письме.
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В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
По мнению АКИТ, это может привести к тому, что потребитель будет вынужден уйти в серый или трансграничный интернет-каналы, где участники рынка будут предлагать продукцию без вскрытия производственной упаковки. В свою очередь инструкция с QR-кодом "не скомпрометирует клиентские данные и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях".
В конце августа правительство России утвердило перечень программного обеспечения из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с 2023 года. В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты, вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 02:00Сказано в эфире
IT-эксперт посоветовал, как выгодно продать старый смартфон
 
Михаил МишустинРоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Евразийский экономический союзОдноклассникиЭкономика
 
 
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