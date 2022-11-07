https://ria.ru/20221107/reteyler-1829579182.html

Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО

Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО - РИА Новости, 07.11.2022

Ретейлеры предложили использовать QR-коды для предустановки российского ПО

Ритейлеры предложили для смартфонов и компьютеров, ввезенных по параллельному импорту, вместо обязательной предустановки российского программного обеспечения... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:07

2022-11-07T10:07

2022-11-07T10:07

михаил мишустин

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

евразийский экономический союз

одноклассники

экономика

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Ритейлеры предложили для смартфонов и компьютеров, ввезенных по параллельному импорту, вместо обязательной предустановки российского программного обеспечения (ПО) разрешить выдавать покупателю инструкцию с QR-кодами, которые позволят ему самостоятельно установить нужный софт и сохранить конфиденциальными персональные данные, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомилось РИА Новости."В условиях санкционного давления, понимая важность системы предустановки российского программного обеспечения и необходимость предоставления гражданам России отечественных социально востребованных сервисов, мы полагаем, что в торговле единственно возможным и цивилизованным путем установки российского программного обеспечения может быть предоставление инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку всех необходимых программ", - говорится в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина.Ассоциация уточняет, что 31 декабря истекает мораторий на проверки компаний, в связи с чем с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными в виду отсутствия у ритейлеров возможности предустанавливать российские программы и приложения до фактической продажи и передачи товара покупателю."Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того, чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу. … При сторонней установке приложений процесс становится небезопасным, так как учетная запись хранит в себе информацию о клиенте, платежные данные, полный доступ к личной информации и содержимому телефона", - добавляется в письме.По мнению АКИТ, это может привести к тому, что потребитель будет вынужден уйти в серый или трансграничный интернет-каналы, где участники рынка будут предлагать продукцию без вскрытия производственной упаковки. В свою очередь инструкция с QR-кодом "не скомпрометирует клиентские данные и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях".В конце августа правительство России утвердило перечень программного обеспечения из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с 2023 года. В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты, вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828389911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/smartfon-1828992166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), евразийский экономический союз, одноклассники, экономика