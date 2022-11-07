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В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название - РИА Новости, 07.11.2022
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В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название
В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название - РИА Новости, 07.11.2022
В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название
Владельцы ресторана "Червона калина" в Кракове поменяли название на "Украинский" под давлением пользователей Сети, написал польский портал Kresy.pl. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:23
2022-11-07T16:08
в мире
украина
польша
краков
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владельцы ресторана "Червона калина" в Кракове поменяли название на "Украинский" под давлением пользователей Сети, написал польский портал Kresy.pl.Жители города увидели в нем отсылку к одноименной песне, ставшей неофициальным гимном Украинской повстанческой армии*. Комментаторы напомнили украинцам о Волынской резне, признанной Варшавой геноцидом."Как можно быть таким историческим невеждой?" — задалась вопросом Dorota Gruchalska."Кто знает, тот знает, с какой песней ассоциировалось это название, и большинство из нас, поляков, восприняли это как пощечину с вашей стороны", — отметил Sergio Minetti."Вот так вы нас благодарите.. Интересно, что будет через год или два", — подчеркнул Grzegorz Rybinski."Ты с нами — ты подстраиваешься под нас", — прокомментировала Sarna Sarnica.Создатели заведения попытались оправдаться, назвав красную калину одним из символов Украины. Тем не менее им пришлось сменить вывеску.Ресторан, принимавший на работу украинских беженок, должен открыться 10 ноября.Боевики Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* в 1943 году массово уничтожали жителей Волыни на западе Украины. Польские историки говорят о гибели нескольких десятков тысяч человек в результате этих зверств.Вопрос отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* и трактовки Волынской резни — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского сейма признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Верховная рада осудила решение польского сейма, посчитав, что оно "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html
https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html
https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html
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в мире, украина, польша, краков, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Украина, Польша, Краков, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
15:23 07.11.2022 (обновлено: 16:08 07.11.2022)
 
В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название

В Кракове хозяев украинского ресторана заставили отказаться от названия "Червона калина"

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владельцы ресторана "Червона калина" в Кракове поменяли название на "Украинский" под давлением пользователей Сети, написал польский портал Kresy.pl.
Жители города увидели в нем отсылку к одноименной песне, ставшей неофициальным гимном Украинской повстанческой армии*. Комментаторы напомнили украинцам о Волынской резне, признанной Варшавой геноцидом.

"Нельзя быть таким идиотом, чтобы не знать, с чем у поляков ассоциируется народная песня с этим названием", — обратил внимание Marcin Grenda.

"Как можно быть таким историческим невеждой?" — задалась вопросом Dorota Gruchalska.
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"Кто знает, тот знает, с какой песней ассоциировалось это название, и большинство из нас, поляков, восприняли это как пощечину с вашей стороны", — отметил Sergio Minetti.
"Вот так вы нас благодарите.. Интересно, что будет через год или два", — подчеркнул Grzegorz Rybinski.
"Спасибо всем полякам, которые знают историю и громко выражают свое несогласие! Давление имеет смысл. Нам в лицо плевать нельзя!" — заявила Beata Kostecka.
"Ты с нами — ты подстраиваешься под нас", — прокомментировала Sarna Sarnica.
Создатели заведения попытались оправдаться, назвав красную калину одним из символов Украины. Тем не менее им пришлось сменить вывеску.
Ресторан, принимавший на работу украинских беженок, должен открыться 10 ноября.
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Вопрос отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* и трактовки Волынской резни — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского сейма признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
Верховная рада осудила решение польского сейма, посчитав, что оно "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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