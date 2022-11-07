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Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде - РИА Новости, 07.11.2022
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Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде
Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде - РИА Новости, 07.11.2022
Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде
Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:29
2022-11-07T23:41
россия
калининград
киев
испания
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 7 ноя - РИА Новости. Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии, сообщило СУСК РФ по Калининградской области в Telegram-канале в понедельник.Следствие установило, что с июня 2019 года испанская компания предоставляла иностранцам услуги по сопровождению на территории Калининграда, размещению и уходу за детьми, рождёнными по программе суррогатного материнства.Отмечается, что в октябре 2019 года в Киеве (Украина) в специализированной клинике россиянке, принимавшей участие в программе суррогатного материнства, реализацией которой, как представитель испанской фирмы, занимался осужденный, перенесли эмбрион от генетических родителей ребенка. В результате женщина забеременела, но заказчик отказался от прав на ещё не родившегося ребёнка.По данным следствия, после этого, осужденный совместно с другими участниками преступной схемы предложил бесплодной гражданке Испании под видом участия в программе суррогатного материнства выкупить младенца за сумму 27 тыс. евро (составляющую по минимальному курсу Центробанка РФ на 2020 год 1,9 млн рублей)."Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в данной программе и последующей передачи ей ребенка за денежное вознаграждение, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму" , - рассказали следователи.Двадцать четвертого сентября 2020 года в Калининградской области женщина получила от осужденного рожденную 10 июля 2020 года суррогатной матерью девочку, а также свидетельство о рождении, согласно которому она является ее матерью.Подсудимый свою вину не признал. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права 4 года заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг по акушерству, гинекологии и репродуктологии. Приговор не вступил в законную силу.Как уточнили в пресс-службе регионального СУСК, дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.
https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html
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россия, калининград, киев, испания, происшествия
Россия, Калининград, Киев, Испания, Происшествия
23:29 07.11.2022 (обновлено: 23:41 07.11.2022)
 
Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде

Сотрудник испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребенка в Калининграде

© Unsplash / freestocksДетская кроватка
Детская кроватка
© Unsplash / freestocks
Детская кроватка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 ноя - РИА Новости. Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии, сообщило СУСК РФ по Калининградской области в Telegram-канале в понедельник.
"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми – купля – продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что с июня 2019 года испанская компания предоставляла иностранцам услуги по сопровождению на территории Калининграда, размещению и уходу за детьми, рождёнными по программе суррогатного материнства.
Отмечается, что в октябре 2019 года в Киеве (Украина) в специализированной клинике россиянке, принимавшей участие в программе суррогатного материнства, реализацией которой, как представитель испанской фирмы, занимался осужденный, перенесли эмбрион от генетических родителей ребенка. В результате женщина забеременела, но заказчик отказался от прав на ещё не родившегося ребёнка.
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Источник раскрыл детали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
По данным следствия, после этого, осужденный совместно с другими участниками преступной схемы предложил бесплодной гражданке Испании под видом участия в программе суррогатного материнства выкупить младенца за сумму 27 тыс. евро (составляющую по минимальному курсу Центробанка РФ на 2020 год 1,9 млн рублей).
"Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в данной программе и последующей передачи ей ребенка за денежное вознаграждение, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму" , - рассказали следователи.
Двадцать четвертого сентября 2020 года в Калининградской области женщина получила от осужденного рожденную 10 июля 2020 года суррогатной матерью девочку, а также свидетельство о рождении, согласно которому она является ее матерью.
Подсудимый свою вину не признал. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права 4 года заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг по акушерству, гинекологии и репродуктологии. Приговор не вступил в законную силу.
Как уточнили в пресс-службе регионального СУСК, дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.
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