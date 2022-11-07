https://ria.ru/20221107/rebenok-1829824489.html

Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде

Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде - РИА Новости, 07.11.2022

Представитель испанской фирмы продал чужого младенца в Калининграде

Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:29

2022-11-07T23:29

2022-11-07T23:41

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калининград

киев

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происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 7 ноя - РИА Новости. Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии, сообщило СУСК РФ по Калининградской области в Telegram-канале в понедельник.Следствие установило, что с июня 2019 года испанская компания предоставляла иностранцам услуги по сопровождению на территории Калининграда, размещению и уходу за детьми, рождёнными по программе суррогатного материнства.Отмечается, что в октябре 2019 года в Киеве (Украина) в специализированной клинике россиянке, принимавшей участие в программе суррогатного материнства, реализацией которой, как представитель испанской фирмы, занимался осужденный, перенесли эмбрион от генетических родителей ребенка. В результате женщина забеременела, но заказчик отказался от прав на ещё не родившегося ребёнка.По данным следствия, после этого, осужденный совместно с другими участниками преступной схемы предложил бесплодной гражданке Испании под видом участия в программе суррогатного материнства выкупить младенца за сумму 27 тыс. евро (составляющую по минимальному курсу Центробанка РФ на 2020 год 1,9 млн рублей)."Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в данной программе и последующей передачи ей ребенка за денежное вознаграждение, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму" , - рассказали следователи.Двадцать четвертого сентября 2020 года в Калининградской области женщина получила от осужденного рожденную 10 июля 2020 года суррогатной матерью девочку, а также свидетельство о рождении, согласно которому она является ее матерью.Подсудимый свою вину не признал. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права 4 года заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг по акушерству, гинекологии и репродуктологии. Приговор не вступил в законную силу.Как уточнили в пресс-службе регионального СУСК, дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html

https://ria.ru/20220525/materinstvo-1790575297.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининград, киев, испания, происшествия