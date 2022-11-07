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Вопрос поставок оружия Украине расколол политические партии Швейцарии

Вопрос поставок оружия Украине расколол политические партии Швейцарии - РИА Новости, 07.11.2022

Вопрос поставок оружия Украине расколол политические партии Швейцарии

Все четыре основные политические партии Швейцарии, у которых разные взгляды на нейтралитет страны и поддержку Киева, по-разному относятся и к вопросу разрешения РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T00:41

2022-11-07T00:41

2022-11-07T00:41

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

швейцария

россия

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нато

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Все четыре основные политические партии Швейцарии, у которых разные взгляды на нейтралитет страны и поддержку Киева, по-разному относятся и к вопросу разрешения поставок на Украину произведенного в Швейцарии оружия, следует из ответов партий РИА Новости.Ранее Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.Лидер крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) Марко Кьеза заявил РИА Новости, что страна не должна давать разрешения на отправку произведенного в Швейцарии оружия на Украину, даже через третьи страны."Наш нейтралитет заслуживает доверия только в том случае, если он применим ко всем конфликтам. Нейтралитет как меню на заказ или "кооперативный" нейтралитет, как его теперь называют, приукрашивая, не работает и не уважается другими государствами", - считает политик.Социалистическая партия, вторая по количеству депутатов, не ответила на вопросы агентства. Но из четырех партий именно она заняла самую проукраинскую и проевропейскую позицию. Сопредседатель партии Маттеа Мейер заявила газете SonntagsZeitung, что Швейцария должна передать Украине замороженные российские активы. Этой позиции не придерживалось правительство. Партия также выступает за членство в ЕС.Пресс-секретарь третьей по числу депутатов Либерально-радикальной партии (PLR) Флориан Висс заявила, что страна должна разрешить реэкспорт на Украину оружия, так как, по мнению партии, это не нарушит нейтралитет и закрепит безопасность в Европе."С другой стороны, нападение Кремля на Украину является вопиющим нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности демократической страны. Разрешение реэкспорта оружия в этом конкретном случае способствовало бы безопасности в Европе и, таким образом, не противоречило бы нейтралитету Швейцарии", - сказала она.Однако PLR считает, что нынешнее законодательство не позволит принять это решение, поэтому выступает за поправки в законах.Пресс-секретарь четвертой основной партии "Центр" Томас Хосфстеттер сказал, что у них пока нет однозначной позиции по этому вопросу, но они собираются принять решение в ближайшее время.Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка. В МИД РФ заявили, что Швейцария утратила нейтральный статус.В июне из-за нейтралитета Швейцария отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации. До этого Берн заблокировал два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827421619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/oruzhie-1828350091.html

https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826346195.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, швейцария, россия, евросоюз, нато