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Соцконтракт на поиск работы заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса - РИА Новости, 07.11.2022
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Соцконтракт на поиск работы заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса
Соцконтракт на поиск работы заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса - РИА Новости, 07.11.2022
Соцконтракт на поиск работы заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса
Соцконтракт на поиск работы с начала года заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:54
2022-11-07T12:54
общество
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Соцконтракт на поиск работы с начала года заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона."С начала года 2,5 тысячи кузбассовцев заключили соцконтракт на поиск работы. Тем, кто заключил соцконтракт и обратился в службу занятости для поиска работы, кроме пособия по безработице начисляется разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (13 806 рублей). После трудоустройства независимо от размера зарплаты государство предоставит еще три прожиточных минимума — по одному после каждого отработанного месяца", – говорится в сообщении.Отмечается, что социальный контракт на поиск работы — это адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам, которые хотят найти работу. Жители Кузбасса, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека по независящим от них причинам, могут заключить соцконтракт и дополнительно получить к зарплате финансовую помощь от государства. Уточняется, что если человек увольняется раньше, чем пройдут три месяца, то финансовая поддержка прекращается.Также соискатель может быть направлен на обучение новой профессии или повышение квалификации. Во время подготовки он получит пособие по безработице и ежемесячную выплату, равную половине прожиточного минимума (до 3 месяцев). Также предусмотрена единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей."В этом году 2492 жителя Кузбасса воспользовались такой мерой поддержки, из них почти тысяче человек региональная служба занятости помогла трудоустроиться. Люди получат все положенные в рамках программы выплаты в полном объеме. Несмотря на сложные экономические условия, Кузбасс выполняет все социальные обязательства, чтобы жители региона, особенно попавшие в непростую жизненную ситуацию, чувствовали уверенность и могли рассчитывать на поддержку правительства региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.После заключения социального контракта, помимо оказания содействия в трудоустройстве со стороны службы занятости, гражданин может самостоятельно найти себе работу и получать финансовую поддержку в рамках соглашения.
https://ria.ru/20221103/volgograd-1828921862.html
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общество, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область
12:54 07.11.2022
 
Соцконтракт на поиск работы заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса

Соцконтракт на поиск работы с начала года заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса

© Fotolia / oroch2Вид на Кемерово
Вид на Кемерово - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / oroch2
Вид на Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Соцконтракт на поиск работы с начала года заключили 2,5 тысячи жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала года 2,5 тысячи кузбассовцев заключили соцконтракт на поиск работы. Тем, кто заключил соцконтракт и обратился в службу занятости для поиска работы, кроме пособия по безработице начисляется разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (13 806 рублей). После трудоустройства независимо от размера зарплаты государство предоставит еще три прожиточных минимума — по одному после каждого отработанного месяца", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что социальный контракт на поиск работы — это адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам, которые хотят найти работу. Жители Кузбасса, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека по независящим от них причинам, могут заключить соцконтракт и дополнительно получить к зарплате финансовую помощь от государства. Уточняется, что если человек увольняется раньше, чем пройдут три месяца, то финансовая поддержка прекращается.
Также соискатель может быть направлен на обучение новой профессии или повышение квалификации. Во время подготовки он получит пособие по безработице и ежемесячную выплату, равную половине прожиточного минимума (до 3 месяцев). Также предусмотрена единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей.
"В этом году 2492 жителя Кузбасса воспользовались такой мерой поддержки, из них почти тысяче человек региональная служба занятости помогла трудоустроиться. Люди получат все положенные в рамках программы выплаты в полном объеме. Несмотря на сложные экономические условия, Кузбасс выполняет все социальные обязательства, чтобы жители региона, особенно попавшие в непростую жизненную ситуацию, чувствовали уверенность и могли рассчитывать на поддержку правительства региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
После заключения социального контракта, помимо оказания содействия в трудоустройстве со стороны службы занятости, гражданин может самостоятельно найти себе работу и получать финансовую поддержку в рамках соглашения.
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