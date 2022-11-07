https://ria.ru/20221107/putin-1829713841.html

Путин посетил "Волжское море" в Тверской области

Путин посетил "Волжское море" в Тверской области - РИА Новости, 07.11.2022

Путин посетил "Волжское море" в Тверской области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области, глава государства также осмотрел макет и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:31

2022-11-07T16:31

2022-11-07T17:52

экономика

владимир путин

россия

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октябрьская железная дорога

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области, глава государства также осмотрел макет и площадку в особо экономической зоне Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала.Кроме того, российский лидер увидел круизный теплоход "Константин Коротков", пришвартованный в порту. Судно вместимостью 218 человек было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020. В 2022 году на нем перевезли более 6 тысяч туристов, следует из материалов пресс-службы Кремля.Строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша началось в 2020 году. Это крупный транспортно-пересадочный узел с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.После окончания строительства пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажиропоток превысит тысячу человек. Сроки реализации проекта - 2020-2022 годы. На сегодняшний день работы по объекту выполнены на сумму 1,082 миллиарда рублей. В целом стоимость монтажных работ составляет 1,249 миллиарда рублей.Здание речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов планируется построить в 2023 году. Стоимость объекта площадью более 2 тысяч квадратных метров составляет 424,68 миллиона рублей. Речной вокзал станет "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге, а в перспективе - стартовой точкой для большинства круизов по Волге. В настоящее время получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.Добраться из Москвы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут после того, как будет реализован проект Тверской области "Организация пассажирского сообщения от станции Москва - Октябрьская (Пассажирская) до транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги". В 2021 году он был одобрен министерством строительства РФ. Объем инфраструктурного бюджетного кредита на него составляет 3,8 миллиарда рублей. Длина железной дороги составит 15,6 километра."Это пересадочный узел, это действительно место откуда многие круизные корабли будут стартовать, начиная со следующего года. Уже и в этом первые маршруты были опробованы. Это развяжет, это даст новые возможности не только для развития этой территории, но и всей Волги", - сказал Путину гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин.Бачин и губернатор Тверской области Игорь Руденя показали президенту макет особой экономической зоны "Завидово". С 2015 года в туристические объекты "Завидово" вложили более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, построили яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, а также гостиницу "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тысяч человек.Глава компании-инвестора также сообщил Путину о планах построить на территории ОЭЗ горнолыжный склон."Понятно, что это холм, это все-таки не гора", - отметил бизнесмен."Размяться можно", - пошутил президент.Глава государства оценил особую экономическую зону как "отличный проект", пообещав, что постарается помочь и проследить, чтобы запланированные на реализацию проекта средства поступали в нужные сроки.Добраться из Москвы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут после того, как будет реализован проект Тверской области "Организация пассажирского сообщения от станции Москва - Октябрьская (Пассажирская) до транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги". В 2021 году он был одобрен министерством строительства РФ. Объем инфраструктурного бюджетного кредита на него составляет 3,8 миллиарда рублей. Длина железной дороги составит 15,6 километра.

https://ria.ru/20221107/putin-1829638936.html

https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html

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Путин осматривает макет комплекса Завидово Путин осматривает макет комплекса Завидово 2022-11-07T16:31 true PT0M33S

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Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, москва, октябрьская железная дорога