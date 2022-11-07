https://ria.ru/20221107/putin-1829638936.html

Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором

Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором - РИА Новости, 07.11.2022

Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:53

2022-11-07T12:53

2022-11-07T12:53

владимир путин

игорь руденя

россия

тверская область

политика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития, будет отдельная встреча, отдельный доклад президенту Игоря Рудени, губернатора Тверской области", - сказал Песков.Также, по его словам, президент и губернатор вместе посетят важный объект - это проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море"."Он с 2015 года реализуется, почти 60 миллиардов рублей стоит. Там участвуют и внебюджетные средства - это подавляющее количество денег, и региональные средства, и бюджет. Там и порт, ну и как раз строительная площадка транспортно-пересадочного узла, речного порта Завидово, они вместе посетят, и там Руденя расскажет об основных этапах в будущем сооружения этого крупного объекта", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, игорь руденя, россия, тверская область, политика