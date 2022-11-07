Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/putin-1829638936.html
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором - РИА Новости, 07.11.2022
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
владимир путин
игорь руденя
россия
тверская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_157:735:2490:2048_1920x0_80_0_0_d5d67797dea16817c55fda01a388b936.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития, будет отдельная встреча, отдельный доклад президенту Игоря Рудени, губернатора Тверской области", - сказал Песков.Также, по его словам, президент и губернатор вместе посетят важный объект - это проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море"."Он с 2015 года реализуется, почти 60 миллиардов рублей стоит. Там участвуют и внебюджетные средства - это подавляющее количество денег, и региональные средства, и бюджет. Там и порт, ну и как раз строительная площадка транспортно-пересадочного узла, речного порта Завидово, они вместе посетят, и там Руденя расскажет об основных этапах в будущем сооружения этого крупного объекта", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_385:628:2279:2048_1920x0_80_0_0_56674851b7168a975b48e2eedd323ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, игорь руденя, россия, тверская область, политика
Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Тверская область, Политика
12:53 07.11.2022
 
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором

Президент Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором Игорем Руденей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития, будет отдельная встреча, отдельный доклад президенту Игоря Рудени, губернатора Тверской области", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:51
Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе
Также, по его словам, президент и губернатор вместе посетят важный объект - это проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море".
"Он с 2015 года реализуется, почти 60 миллиардов рублей стоит. Там участвуют и внебюджетные средства - это подавляющее количество денег, и региональные средства, и бюджет. Там и порт, ну и как раз строительная площадка транспортно-пересадочного узла, речного порта Завидово, они вместе посетят, и там Руденя расскажет об основных этапах в будущем сооружения этого крупного объекта", - добавил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:46
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
 
Владимир ПутинИгорь РуденяРоссияТверская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала