https://ria.ru/20221107/putin-1829638936.html
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором - РИА Новости, 07.11.2022
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
владимир путин
игорь руденя
россия
тверская область
политика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития, будет отдельная встреча, отдельный доклад президенту Игоря Рудени, губернатора Тверской области", - сказал Песков.Также, по его словам, президент и губернатор вместе посетят важный объект - это проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море"."Он с 2015 года реализуется, почти 60 миллиардов рублей стоит. Там участвуют и внебюджетные средства - это подавляющее количество денег, и региональные средства, и бюджет. Там и порт, ну и как раз строительная площадка транспортно-пересадочного узла, речного порта Завидово, они вместе посетят, и там Руденя расскажет об основных этапах в будущем сооружения этого крупного объекта", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, игорь руденя, россия, тверская область, политика
Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Тверская область, Политика
Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором
Президент Путин посетит Тверскую область и встретится с губернатором Игорем Руденей
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит Тверскую область, встретится с губернатором и ознакомится с проектом "Волжское море", сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития, будет отдельная встреча, отдельный доклад президенту Игоря Рудени
, губернатора Тверской области", - сказал Песков.
Также, по его словам, президент и губернатор вместе посетят важный объект - это проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море".
"Он с 2015 года реализуется, почти 60 миллиардов рублей стоит. Там участвуют и внебюджетные средства - это подавляющее количество денег, и региональные средства, и бюджет. Там и порт, ну и как раз строительная площадка транспортно-пересадочного узла, речного порта Завидово, они вместе посетят, и там Руденя расскажет об основных этапах в будущем сооружения этого крупного объекта", - добавил пресс-секретарь президента.