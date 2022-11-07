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В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829629043.html
В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году
В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году - РИА Новости, 07.11.2022
В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году
Поток туристов из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям вырос за первые девять месяцев года на 43 процента, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:59
2022-11-07T13:59
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
оаэ
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток туристов из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям вырос за первые девять месяцев года на 43 процента, сообщает АТОР.Количество визитов за границу участники рынка оценили в 7,5 миллиона. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,24 миллиона.Причины столь активных путешествий за рубеж туроператоры видят в отмене ковидных ограничений многими странами и в росте числа чартеров на зимние направления, что делает поездки более доступными.Кроме того, на рост турпотока повлияла непрерывность авиасообщения с Турцией и рост объемов авиаперевозки в ОАЭ и Египет. "Отсутствие Европы не дало столь сильного минуса в сравнительной статистике за счет того, что в 2021 году направления Старого Света были закрыты из-за коронавируса", — указали в АТОР.Самое популярное направление — Турция. Туда, по данным ассоциации, было совершено 3,5 миллиона поездок. Это почти столько же, сколько в том же периоде прошлого года. На втором месте — Абхазия, куда россияне совершили 1,8 миллиона визитов. Это на 18 процентов больше, чем год назад.Турпоток в Египет увеличился в 2,2 раза (609,9 тысячи поездок), в ОАЭ — на 95 процентов (575 тысяч визитов). При этом на 20 процентов упал спрос на Мальдивы (143,5 тысячи). А вот в Таиланд рост составил "тысячи процентов", так как большую часть 2021 года эта страна была закрыта (103,4 тысячи поездок).
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туризм, новости - туризм, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, ОАЭ
13:59 07.11.2022
 
В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году

АТОР: турпоток из России за границу за три квартала 2022 года вырос на 43 процента

© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции
Туристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток туристов из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям вырос за первые девять месяцев года на 43 процента, сообщает АТОР.
Количество визитов за границу участники рынка оценили в 7,5 миллиона. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,24 миллиона.
Причины столь активных путешествий за рубеж туроператоры видят в отмене ковидных ограничений многими странами и в росте числа чартеров на зимние направления, что делает поездки более доступными.
Кроме того, на рост турпотока повлияла непрерывность авиасообщения с Турцией и рост объемов авиаперевозки в ОАЭ и Египет. "Отсутствие Европы не дало столь сильного минуса в сравнительной статистике за счет того, что в 2021 году направления Старого Света были закрыты из-за коронавируса", — указали в АТОР.
Самое популярное направление — Турция. Туда, по данным ассоциации, было совершено 3,5 миллиона поездок. Это почти столько же, сколько в том же периоде прошлого года. На втором месте — Абхазия, куда россияне совершили 1,8 миллиона визитов. Это на 18 процентов больше, чем год назад.
Турпоток в Египет увеличился в 2,2 раза (609,9 тысячи поездок), в ОАЭ — на 95 процентов (575 тысяч визитов). При этом на 20 процентов упал спрос на Мальдивы (143,5 тысячи). А вот в Таиланд рост составил "тысячи процентов", так как большую часть 2021 года эта страна была закрыта (103,4 тысячи поездок).
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