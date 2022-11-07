https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829629043.html

В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году

В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году - РИА Новости, 07.11.2022

В АТОР рассказали, сколько туристов отправились за границу в этом году

Поток туристов из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям вырос за первые девять месяцев года на 43 процента, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:59

2022-11-07T13:59

2022-11-07T13:59

туризм

туризм

новости - туризм

турция

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

оаэ

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Поток туристов из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям вырос за первые девять месяцев года на 43 процента, сообщает АТОР.Количество визитов за границу участники рынка оценили в 7,5 миллиона. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,24 миллиона.Причины столь активных путешествий за рубеж туроператоры видят в отмене ковидных ограничений многими странами и в росте числа чартеров на зимние направления, что делает поездки более доступными.Кроме того, на рост турпотока повлияла непрерывность авиасообщения с Турцией и рост объемов авиаперевозки в ОАЭ и Египет. "Отсутствие Европы не дало столь сильного минуса в сравнительной статистике за счет того, что в 2021 году направления Старого Света были закрыты из-за коронавируса", — указали в АТОР.Самое популярное направление — Турция. Туда, по данным ассоциации, было совершено 3,5 миллиона поездок. Это почти столько же, сколько в том же периоде прошлого года. На втором месте — Абхазия, куда россияне совершили 1,8 миллиона визитов. Это на 18 процентов больше, чем год назад.Турпоток в Египет увеличился в 2,2 раза (609,9 тысячи поездок), в ОАЭ — на 95 процентов (575 тысяч визитов). При этом на 20 процентов упал спрос на Мальдивы (143,5 тысячи). А вот в Таиланд рост составил "тысячи процентов", так как большую часть 2021 года эта страна была закрыта (103,4 тысячи поездок).

https://ria.ru/20221105/retsepty-1827543483.html

турция

египет

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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