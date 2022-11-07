https://ria.ru/20221107/puski-1829549662.html

Часть ракетных пусков КНДР имитировала удары по авиабазам противника

Часть ракетных пусков КНДР имитировала удары по авиабазам противника - РИА Новости, 07.11.2022

Часть ракетных пусков КНДР имитировала удары по авиабазам противника

Часть ракетных пусков, произведенных КНДР в начале ноября, имитировала удары по авиабазам противника, эти испытания стали ответом на учения ВВС Южной Кореи и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T02:55

2022-11-07T02:55

2022-11-07T07:41

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сша

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СЕУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Часть ракетных пусков, произведенных КНДР в начале ноября, имитировала удары по авиабазам противника, эти испытания стали ответом на учения ВВС Южной Кореи и США Vigilant Storm, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Генштаб северокорейской армии, как следует из заявления, со 2 по 5 ноября провел ряд военных операций в ответ на американо-южнокорейские учения "с целью демонстрации последовательной и решительной воли к реагированию на серьезную ситуацию и полной уверенности вооруженных сил КНДР в своей военной мощи". "В первый день операции ракетные части провинции Пхёнан-Пукто запустили четыре тактические баллистические ракеты", целью которых стал необитаемый остров для имитации "нанесения удара по авиабазам врагов", заявили в генштабе.Второго ноября северокорейские ракетчики запустили четыре баллистические ракеты по необитаемому острову в Желтом море, включая ракеты с разделяющейся боеголовкой и боеголовкой для удара по подземным целям. В тот же день утром и во второй половине дня частями противовоздушной обороны ВВС КНДР в сторону Японского и Желтого морей были пущены в общей сложности 23 ракеты класса "земля-воздух" для отработки ударов "по воздушным целям на разной высоте и дальности".Во второй половине дня 2 ноября, после ответного пуска ракет со стороны Южной Кореи, которая "утверждает", что одна из ракет упала в воды непосредственно близко от ее территориальных вод, северокорейская армия в качестве "ответа" пустила еще две тактические баллистические ракеты из провинции Хамген-Пукто в море на расстоянии 590,5 километра в 80-киломеровой акватории от города Ульсан Южной Кореи. Генштаб КНДР приводит точные координаты падения ракет в доказательство того, что они не попали на территорию Южной Кореи.Во второй день операции, 3 ноября, по требованию Академии оборонных наук был проведен "важный испытательный запуск баллистической ракеты, нацеленный на проверку надежности действия боеголовки со специальной функцией, парализующей систему оперативного командования противника. Кроме того, было произведено пять пусков тактических баллистических ракет и снарядов северокорейской сверхкрупной системы РСЗО, а также сделано 46 залпов из дальнобойных РСЗО по Японскому морю."В третий день операции (4 ноября – ред.) в целях демонстрации воли ответить на объединенные воздушные учения врагов проводилась крупномасштабная всеобщая операция ВВС КНДР, которая продлилась около трех часов и 47 минут и в которой были мобилизованы 500 истребителей разных видов", - говорится в сообщении. В последний день операции, 5 ноября, КНДР снова пустила две тактические баллистические ракеты с разделяющейся боеголовкой и два снаряда из сверхкрупной реактивной системы залпового огня по необитаемому острову в Желтом море, "имитируя нанесение удара по авиабазам врагов".Раскрытая генштабом армии КНДР информация о пусках расходится с данными южнокорейских военных.В Пхеньяне назвали все последние учения США и Южной Кореи "недопустимым и непростительным поведением" и заверили, что, "чем настойчивее провокационное военное бесчинство врагов, тем последовательнее и беспощаднее будут контрмеры" КНДР.Северная Корея с конца сентября активно проводит ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html

https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html

https://ria.ru/20221105/kndr-1829333013.html

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в мире, южная корея, сша