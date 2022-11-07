https://ria.ru/20221107/proverka-1829670073.html
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске - РИА Новости, 07.11.2022
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:41
2022-11-07T14:41
2022-11-07T14:41
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали помощь, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.Ранее мать подростка рассказала сайту ngs.ru, что утром 7 ноября в одной из городских школ ее страдающего эпилепсией 12-летнего сына избил одноклассник, при этом сотрудники школы якобы не отвели его к медработнику и не вызвали скорую помощь."По данному сообщению СМИ, следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школу на предмет возможной халатности, отметили в следственном управлении.
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новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске
СК проверит сообщение об избиении 12-летнего мальчика с эпилепсией в школе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали помощь, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
Ранее мать подростка рассказала сайту ngs.ru, что утром 7 ноября в одной из городских школ ее страдающего эпилепсией 12-летнего сына избил одноклассник, при этом сотрудники школы якобы не отвели его к медработнику и не вызвали скорую помощь.
"По данному сообщению СМИ, следственными органами СК РФ
по Новосибирской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школу на предмет возможной халатности, отметили в следственном управлении.