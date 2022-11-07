Рейтинг@Mail.ru
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/proverka-1829670073.html
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске - РИА Новости, 07.11.2022
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:41
2022-11-07T14:41
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали помощь, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.Ранее мать подростка рассказала сайту ngs.ru, что утром 7 ноября в одной из городских школ ее страдающего эпилепсией 12-летнего сына избил одноклассник, при этом сотрудники школы якобы не отвели его к медработнику и не вызвали скорую помощь."По данному сообщению СМИ, следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школу на предмет возможной халатности, отметили в следственном управлении.
https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:41 07.11.2022
 
СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске

СК проверит сообщение об избиении 12-летнего мальчика с эпилепсией в школе в Новосибирске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали помощь, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
Ранее мать подростка рассказала сайту ngs.ru, что утром 7 ноября в одной из городских школ ее страдающего эпилепсией 12-летнего сына избил одноклассник, при этом сотрудники школы якобы не отвели его к медработнику и не вызвали скорую помощь.
"По данному сообщению СМИ, следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школу на предмет возможной халатности, отметили в следственном управлении.
Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по ул. Белорусская в Хабаровске выпала четырехлетняя девочка
11:19
В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа
 
ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала