https://ria.ru/20221107/proverka-1829670073.html

СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске

СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске - РИА Новости, 07.11.2022

СК проверит сообщение об избиении мальчика в школе в Новосибирске

Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:41

2022-11-07T14:41

2022-11-07T14:41

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации об избиении в школе 12-летнего мальчика с диагнозом "эпилепсия", которому якобы не оказали помощь, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.Ранее мать подростка рассказала сайту ngs.ru, что утром 7 ноября в одной из городских школ ее страдающего эпилепсией 12-летнего сына избил одноклассник, при этом сотрудники школы якобы не отвели его к медработнику и не вызвали скорую помощь."По данному сообщению СМИ, следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школу на предмет возможной халатности, отметили в следственном управлении.

https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)