https://ria.ru/20221107/proslushka-1829550184.html

СМИ: спецслужбы Греции прослушивали известных политиков

СМИ: спецслужбы Греции прослушивали известных политиков - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: спецслужбы Греции прослушивали известных политиков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:22

2022-11-07T03:22

2022-11-07T05:20

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АФИНЫ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов, пишет газета Documento.По ее данным, "список Мицотакиса" включает фамилии 33 человек, которых прослушивали под предлогом национальной безопасности.В частности, в него вошли бывший премьер-министр Антонис Самарас, нынешние члены кабинета министров, в том числе глава греческого МИД Никос Дендиас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис с супругой, экс-министр здравоохранения, министр туризма Василис Кикилиас, замминистра обороны Никос Хардалиас, министр финансов Христос Стайкурас, отвечавший за МВД и спецслужбы бывший министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис, руководитель проправительственной газеты "Катимерини" Алексис Папахелас, экс-советник по вопросам национальной безопасности Александрос Диакопулос, старший советник по экономике Алексис Пателис, а также многие другие известные и влиятельные личности."Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", - пишет газета и возлагает полную ответственность на Мицотакиса.Кроме того, Documento заявляет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator."Вредоносная программа была ввезена в Грецию через Кипр и с помощью тесных связей (правящей на Кипре партии) "Демократический сбор" и (резиденции премьера Греции) Дворца Максима. (Национальная служба разведки) EYP и Predator были в сотрудничестве и взаимно дополняли друг друга, с руководством из единого центра", - отмечает издание, которое называет "парагосударство Мицотакиса угрозой для демократии".Так, в одной из статей воскресного номера газеты греческого премьера называют "наше национальное ухо" и публикуют карикатуру на него.Documento обратилась за комментариями к политикам из "списка". Большинство из них заявили, что впервые слышат, что их прослушивали, и у них нет свидетельств этого.РеакцияОфициальный представитель правительства Яннис Иконому обрушился с критикой на издателя газеты Костаса Ваксеваниса, назвав его "национальным клеветником, человеком, который превзошел в воображении и изобретательности даже самых великих сказочников".По его словам, издатель пытается навредить правительству и создать проблемы для партии "Новая демократия"."То, о чем сообщается в газете господина Ваксеваниса, должно быть тщательно расследовано компетентными органами и особенно судебными органами Греции, даже несмотря на отсутствие документального подтверждения публикации. Греческие власти должны обеспечить, чтобы греческие СМИ были полностью осведомлены о фактах", - заявил Иконому.Он вновь заверил, что "ни один государственный орган не приобрел и не использует" программное обеспечение для наблюдения, которое "существует в Греции, как и во всей Европе"."Правительство приступит к введению всеобщего запрета на их продажу, что сделает Грецию первой страной в Европе, запретившей распространение вредоносных программ на своей территории", - отметил Иконому.Оппозиционная партия СИРИЗА - Прогрессивный альянс заявила, что опубликованные газетой факты "вызывают глубокую озабоченность, печаль и отвращение у каждого гражданина-демократа независимо от партийных предпочтений"."Это критические времена для демократии и справедливости. Для доверия граждан к институтам и политической системе. То, что теперь утверждает провинившийся премьер-министр, не имеет особого значения. Важно то, насколько судебная система, наконец, справится со своей задачей", - говорится в заявлении пресс-службы партии.Пресс-служба Компартии Греции (КПГ), в свою очередь, заявила, что публикация газеты Documento о слежке за людьми и позиция представителя правительства подтверждают государственную доктрину о том, что "никто не освобожден от слежки"."Циничное признание представителя правительства в широком использовании программного обеспечения для слежки в Греции и Европе оправдывает критику, с которой КПГ выступала с самого начала против темной институциональной структуры (EYP), которая попирает любое понятие о конфиденциальности связи, используется для политических игр и в первую очередь направлена против прав людей", - указывается в ее в заявлении.Скандал с прослушиваниемО слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Выяснилось, что спецслужба прослушивала телефон оппозиционного политика, бывшего депутата Европарламента Никоса Андрулакиса в период, когда он претендовал на пост лидера партии ПАСОК-КИНАЛ. Правящая партия была заинтересована в избрании председателем партии его соперника. Кроме него прослушивали и журналиста Танасиса Кукакиса, занимавшегося расследованием финансовых нарушений. Мицотакис выступил с телеобращением, в котором сказал, что прослушивание политика велось законно, с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо и не должно было произойти, поскольку дело касалось известной политической фигуры. Греческий премьер указал, что "это было неправильно", он "не знал этого и, очевидно, никогда бы этого не допустил". Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента Ричарда Никсона. Оппозиция заявляет о массовой слежке за гражданами со стороны тайной полиции - ежегодно прослушивали по 15 тысяч человек.При этом в правительстве Греции избегают слова "прослушивание" и называют это "законным подключением" к телефону.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/slezhka-1809540937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/assanzh-1794231536.html

https://ria.ru/20221101/turisty-1828513325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/proslushka-1793277748.html

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в мире, кириакос мицотакис, антонис самарас, никос дендиас, греция, кипр, европа, европарламент