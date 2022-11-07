18:40 07.11.2022 (обновлено: 18:46 07.11.2022)
Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов
Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
Реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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