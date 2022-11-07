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Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов - РИА Новости, 07.11.2022
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Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов
Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов - РИА Новости, 07.11.2022
Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:40
2022-11-07T18:46
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
запорожская область
политика
херсонская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.Реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221102/sovfed-1828576805.html
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луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, запорожская область, политика, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Запорожская область, Политика, Херсонская область
18:40 07.11.2022 (обновлено: 18:46 07.11.2022)
 
Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов

Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
Реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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