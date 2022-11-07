https://ria.ru/20221107/prokuratura-1829771549.html

Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов

Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов - РИА Новости, 07.11.2022

Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:40

2022-11-07T18:40

2022-11-07T18:46

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

запорожская область

политика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ff8fd097e398f24a01b49b258e53db14.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.Реализацией мероприятий, связанных с образованием новых прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221102/sovfed-1828576805.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, запорожская область, политика, херсонская область