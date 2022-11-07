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Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья" - РИА Новости, 07.11.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221107/proekt-1829584418.html
Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья"
Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья" - РИА Новости, 07.11.2022
Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт второму за этот год этапу регионального проекта "Поезд здоровья", специалисты которого оказывают... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:32
2022-11-07T10:32
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт второму за этот год этапу регионального проекта "Поезд здоровья", специалисты которого оказывают медицинскую помощь и проводят обследования жителей отдаленных населенных пунктов, сообщили в пресс-службе правительства региона."Сегодня (в понедельник), как и договаривались, запускаем "Поезда здоровья". Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До первого марта, начиная с сегодняшнего дня, "Поезда здоровья" будут отрабатывать в Белгородской области", - приводятся в сообщении слова Гладкова, который выразил надежду, что все, у кого есть необходимость и кто живет в удаленных селах, далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь.По данным регионального правительства, в 2022 году благодаря проекту медицинские обследования уже прошли 40 тысяч жителей в 59 сельских населенных пунктах региона. При этом у двух тысяч человек обнаружены признаки серьезных, в том числе онкологических, заболеваний.Каждый мобильный комплекс оснащён флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Специалисты ведут приём по предварительной записи. В день принимают в среднем до 50 пациентов. "Проект оказался востребованным среди жителей, поэтому было принято решение о продлении его работы и в зимний период", - пояснили в пресс-службе.Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях.
https://ria.ru/20220902/zdorove-1813878676.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область
10:32 07.11.2022
 
Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья"

Губернатор Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт второму за этот год этапу регионального проекта "Поезд здоровья", специалисты которого оказывают медицинскую помощь и проводят обследования жителей отдаленных населенных пунктов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Сегодня (в понедельник), как и договаривались, запускаем "Поезда здоровья". Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До первого марта, начиная с сегодняшнего дня, "Поезда здоровья" будут отрабатывать в Белгородской области", - приводятся в сообщении слова Гладкова, который выразил надежду, что все, у кого есть необходимость и кто живет в удаленных селах, далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь.
По данным регионального правительства, в 2022 году благодаря проекту медицинские обследования уже прошли 40 тысяч жителей в 59 сельских населенных пунктах региона. При этом у двух тысяч человек обнаружены признаки серьезных, в том числе онкологических, заболеваний.
Каждый мобильный комплекс оснащён флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Специалисты ведут приём по предварительной записи. В день принимают в среднем до 50 пациентов. "Проект оказался востребованным среди жителей, поэтому было принято решение о продлении его работы и в зимний период", - пояснили в пресс-службе.
Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях.
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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