https://ria.ru/20221107/problemy-1829603626.html

Жители Брайтон-Бич рассказали о проблемах с преступностью

Жители Брайтон-Бич рассказали о проблемах с преступностью - РИА Новости, 07.11.2022

Жители Брайтон-Бич рассказали о проблемах с преступностью

Русскоязычные жители нью-йоркского района Брайтон-Бич рассказали РИА Новости о том, решение каких проблем они хотели бы увидеть после выборов в конгресс, в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:34

2022-11-07T11:34

2022-11-07T11:34

джо байден

украина

сша

нью-йорк (город)

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в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Русскоязычные жители нью-йоркского района Брайтон-Бич рассказали РИА Новости о том, решение каких проблем они хотели бы увидеть после выборов в конгресс, в списке жалоб возросшая преступность, высокие цены на продукты и угроза ядерной войны."Путин — мужик настоящий""Меня все не устраивает: повышение цен, эта война с Украиной, Украину пичкают оружием", - говорит РИА Новости женщина, направляющаяся на знаменитую дощатую набережную, которую здесь даже русскоговорящие называют boardwalk.По ее словам, преступность в Нью-Йорке достигла небывалых масштабов. "Такого не было никогда в Америке. Что в школах творится! Никогда на выборы не шла. Но сейчас принципиально (пойду - ред.) – за республиканцев", - делится прохожая.Собеседница агентства говорит, что не согласна с политикой оказания масштабной военной помощи Украине. "Не надо было создавать эту ситуацию. Это они сделали. Никогда бы Путин не пошел на это, если бы не было данных, что должны напасть на Россию. Кто против России русофобией занимается? Все подорожало. Причем тут Путин?! Он мужик настоящий", - отмечает жительница Брайтона.При этом женщина сомневается, что на выборах в 2024 году действующий президент США Джо Байден переизберется: "Такого еще не было - такого президента. С Рейганом сравните, с Никсоном сравните или с Кеннеди сравните. Такого позора еще не было. Это для Америки позор".Есть на Брайтон-Бич и люди, выступающие за усиление военной поддержки Украины. Мужчина, пожелавший остаться неназванным, также выразил недовольство ситуацией с ростом преступности и цен, однако, по его мнению, после выборов в конгресс военную помощь Украине надо увеличить.Криминал в метроЕще одна жительница Бруклина тоже сетует на рост преступности."Вас устраивает преступность?! Меня тоже не устраивает. Раньше я в 3 часа ночи спокойно ездила на метро на Манхэттен, гуляла, возвращалась одна. Сейчас уже боишься", - признается она.Собеседница также недовольна кандидатами на предстоящих 8 ноября выборах."И Трамп мне не нравился, и с Клинтон были проблемы. Выбирать всегда не из кого. Сейчас - то же самое. Если бы было больше кандидатур, больше оппозиции, то было бы интереснее, было бы из кого выбирать. А так, во-первых, нам уже предоставляют (кандидатов – ред.). Во-вторых, делают выбор за нас", - отмечает прохожая."Сейчас тоже на нас давление происходит. Американский канал включите: там предлагают, за кого не голосовать и за кого голосовать. Включите и посмотрите", - говорит собеседница агентства.Мы все сгоримПо мнению, еще одной русскоговорящей женщины, которая живет здесь уже 32 года, уровень преступности в Нью-Йорке вырос на 300%."Я живу в большом доме, там 450 квартир. Я каждый день слышу, где (кому) дали по башке. У меня у самой телефон хотели украсть. Самая главная проблема – это crime (преступность – ред.). Такой преступности никогда не было", - говорит она, добавляя, что собирается голосовать за республиканцев."Первый момент - crime. Второй момент - debt (госдолг США – ред.). Как жить в таком debt - 30 триллионов? Вы слышали в какой-нибудь стране такой долг? А мы все раздаем наши денежки", - делится она.Как признается собеседница агентства, цены в магазинах выросли заметно.Она также выступает против эскалации конфликта на Украине путем накачки Киева вооружениями. Отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжать поставлять вооружения, собеседница говорит: "Конечно, нет. Мы должны помириться"."Вы же знаете, с чего все началось? Россию хотели изничтожить уже давно. Это понятно. Там столько полезных ископаемых, территория страны гораздо больше Америки. Они хотели ее изничтожить. НАТО двигалось, двигалось (на восток – ред.). Путин понимал, к чему это ведет страну. Конечно, я не хочу, чтобы гибла молодежь – ни та, ни другая. Для меня они одинаковы", - признается жительница Брайтона."Не надо помогать (Украине оружием – ред.). Не надо, чтобы люди гибли. Это же молодежь. Должны быть мирные переговоры", - добавляет она.По ее мнению, недавняя инициатива бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине вызвала неприятие во властных кругах США, потому что там не заинтересованы в мирном решении."Логика такая: мы же деньги должны зарабатывать, когда мы туда отправляем все эти military equipment (военное снаряжение – ред.). А он хочет мирного урегулирования. Значит, он у кого-то хочет забрать деньги", - полагает она.Кроме того, по ее словам, жители Брайтона всерьез боятся перспективы ядерной войны."Мы тут на краю. Мы тоже боимся. Люди выходят на скамейку. Которые сидят на скамейке на boardwalk (на набережной – ред.) только и говорят про войну. Потому что здесь ничего нас не закрывает. Если что-то пришлют - мы первые, все сгорим", - признается собеседница."В Союзе хоть в каждом building (здании – ред.) были бомбоубежища, и мы знали, куда бежать. Здесь ни в одном building, а я знаю много building, нет бомбоубежища. Куда нам бежать? Мы все сгорим", - говорит она.Две пожилые женщины, расположившиеся на лавочке с видом на Атлантический океан, тоже сетуют на криминал и высокие цены в Нью-Йорке."Напустили сюда пьянь одну. Посмотрите, что творится здесь, одна пьянь и никто не борется с этим. А что в метро творится! Я не помню, когда я ездила на метро! Уже три года не сажусь в метро", - говорит одна из них."Смысла никакого нет. Они уже за нас все выбрали. От того, что я буду голосовать, что не буду, ничего не поменяется. Жизнь доказала, что это все фикция. Они давно сами себя выбрали. Богатый слой живет сам по себе, мы сами по себе", - говорит вторая."Конечно, неприятно, что разрешили марихуану - до тошноты. Разрешили чуть-чуть, а делают все, что хотят. Полиции тут у нас давно нет. Раньше хоть боялись полицейских", - отмечает она.Мужчина средних лет, возвращающийся с пробежки, тоже недоволен ситуацией с обеспечением безопасности жителей. "Я хотел бы, чтобы к власти пришли республиканцы. Потому что надо менять. Не хочу вдаваться в подробности. Должны республиканцы прийти к власти. Все не устраивает. И криминал, и то, что творится, все не устраивает", - говорит он."Чтобы все подешевле было, благополучно, войны не было чтобы, люди счастливо чтобы жили. Я против войны. Я не люблю воевать, ругаться", - делится еще один житель Брайтона.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

https://ria.ru/20221107/ssha-1829577169.html

https://ria.ru/20221107/ssha-1829571021.html

https://ria.ru/20221105/ssha-1829361055.html

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

https://ria.ru/20221105/nato-1829349800.html

украина

сша

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Жители Брайтон-Бич об уровне преступности и высоких ценах Жители нью-йоркского Брайтон-Бич рассказали РИА Новости о главных проблемах, которые беспокоят их накануне выборов в американский конгресс - называют невиданный рост преступности и высокие цены на продукты. 2022-11-07T11:34 true PT3M00S

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Варвара Скокшина

джо байден, украина, сша, нью-йорк (город), илон маск, нато, в мире