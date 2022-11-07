https://ria.ru/20221107/prizyv-1829702964.html

Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС

Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС - РИА Новости, 07.11.2022

Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС

Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:08

ростовская область

игорь егоров

ростовская область

россия

северо-кавказский федеральный округ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598049329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b692f3fdf81581d19a99e69ed853961.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации."Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, это около 4 тысяч человек", - сказал Артемов. В правительстве области уточнили, что количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.Артемов подчеркнул, что в районы проведения спецоперации и на вновь вошедшие в состав РФ территории призывники направляться не будут. Почти 60% от общего количества призванных будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов."Традиционно 15 призывников будут направлены для прохождения военной службы в президентский полк комендатуры Московского Кремля", - добавил Артемов.Военный комиссар региона Игорь Егоров уточнил, что отправка призывников в войска в Ростовской области начнется с 11 ноября.

https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html

https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html

ростовская область

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь егоров, ростовская область, россия, северо-кавказский федеральный округ, безопасность