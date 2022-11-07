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Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС - РИА Новости, 07.11.2022
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Ростовская область
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Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС - РИА Новости, 07.11.2022
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС
Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:08
2022-11-07T16:08
ростовская область
игорь егоров
ростовская область
россия
северо-кавказский федеральный округ
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации."Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, это около 4 тысяч человек", - сказал Артемов. В правительстве области уточнили, что количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.Артемов подчеркнул, что в районы проведения спецоперации и на вновь вошедшие в состав РФ территории призывники направляться не будут. Почти 60% от общего количества призванных будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов."Традиционно 15 призывников будут направлены для прохождения военной службы в президентский полк комендатуры Московского Кремля", - добавил Артемов.Военный комиссар региона Игорь Егоров уточнил, что отправка призывников в войска в Ростовской области начнется с 11 ноября.
https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html
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ростовская область
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игорь егоров, ростовская область, россия, северо-кавказский федеральный округ, безопасность
Ростовская область , Игорь Егоров, Ростовская область, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Безопасность
16:08 07.11.2022
 
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС

Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут на военную службу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНовобранцы
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.
Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 22:10
В Госдуме рассказали о процессе исправления ошибок по частичной мобилизации
"Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, это около 4 тысяч человек", - сказал Артемов. В правительстве области уточнили, что количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.
Артемов подчеркнул, что в районы проведения спецоперации и на вновь вошедшие в состав РФ территории призывники направляться не будут. Почти 60% от общего количества призванных будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
"Традиционно 15 призывников будут направлены для прохождения военной службы в президентский полк комендатуры Московского Кремля", - добавил Артемов.
Военный комиссар региона Игорь Егоров уточнил, что отправка призывников в войска в Ростовской области начнется с 11 ноября.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:24
СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей
 
Ростовская областьИгорь ЕгоровРостовская областьРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округБезопасность
 
 
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