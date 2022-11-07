https://ria.ru/20221107/prizyv-1829702964.html
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС - РИА Новости, 07.11.2022
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС
Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:08
2022-11-07T16:08
2022-11-07T16:08
ростовская область
игорь егоров
ростовская область
россия
северо-кавказский федеральный округ
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации."Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, это около 4 тысяч человек", - сказал Артемов. В правительстве области уточнили, что количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.Артемов подчеркнул, что в районы проведения спецоперации и на вновь вошедшие в состав РФ территории призывники направляться не будут. Почти 60% от общего количества призванных будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов."Традиционно 15 призывников будут направлены для прохождения военной службы в президентский полк комендатуры Московского Кремля", - добавил Артемов.Военный комиссар региона Игорь Егоров уточнил, что отправка призывников в войска в Ростовской области начнется с 11 ноября.
https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html
https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь егоров, ростовская область, россия, северо-кавказский федеральный округ, безопасность
Ростовская область , Игорь Егоров, Ростовская область, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Безопасность
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут в ВС
Около четырех тысяч жителей Ростовской области осенью призовут на военную службу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ в осеннюю кампанию 2022 года, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.
Осенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 ноября, на месяц позже обычного. Ее начало было перенесено в связи с мероприятиями частичной мобилизации.
"Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, это около 4 тысяч человек", - сказал Артемов. В правительстве области уточнили, что количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.
Артемов подчеркнул, что в районы проведения спецоперации и на вновь вошедшие в состав РФ территории призывники направляться не будут. Почти 60% от общего количества призванных будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
.
"Традиционно 15 призывников будут направлены для прохождения военной службы в президентский полк комендатуры Московского Кремля", - добавил Артемов.
Военный комиссар региона Игорь Егоров
уточнил, что отправка призывников в войска в Ростовской области начнется с 11 ноября.