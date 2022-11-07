https://ria.ru/20221107/primore-1829712848.html
В Приморье рассказали о туристе, чьи останки обнаружили в лесу
В Приморье рассказали о туристе, чьи останки обнаружили в лесу - РИА Новости, 07.11.2022
В Приморье рассказали о туристе, чьи останки обнаружили в лесу
Турист, останки которого были обнаружены в лесу в Шкотовском районе Приморья, не выходил на связь с февраля, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Турист, останки которого были обнаружены в лесу в Шкотовском районе Приморья, не выходил на связь с февраля, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ.Ранее в организации "Примпоиск" заявили об обнаружении скелетированных останков в Шкотовском районе у популярной среди туристов горы Туманная. В краевом СУСК рассказали РИА Новости, что погибший "некоторое время назад" в одиночку ушел в поход."Личность потерпевшего установлена, им оказался 26-летний житель города Владивосток, связь с путешественником была потеряна в феврале 2022 года. Также известно, что молодой человек увлекался туризмом", - говорится в сообщении.По факту обнаружения костных останков человека в лесу у села Анисимовка Шкотовского района идет доследственная проверка по статье об убийстве.
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РИА Новости
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туризм, владивосток, шкотовский район, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Владивосток, Шкотовский район, Новости - Туризм, туристы
В Приморье рассказали о туристе, чьи останки обнаружили в лесу
Турист из Владивостока, чьи останки нашли в лесу, пропал еще в феврале
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Турист, останки которого были обнаружены в лесу в Шкотовском районе Приморья, не выходил на связь с февраля, сообщила пресс-служба краевого управления СК РФ.
Ранее в организации "Примпоиск" заявили об обнаружении скелетированных останков в Шкотовском районе у популярной среди туристов горы Туманная. В краевом СУСК рассказали РИА Новости, что погибший "некоторое время назад" в одиночку ушел в поход.
"Личность потерпевшего установлена, им оказался 26-летний житель города Владивосток, связь с путешественником была потеряна в феврале 2022 года. Также известно, что молодой человек увлекался туризмом", - говорится в сообщении.
По факту обнаружения костных останков человека в лесу у села Анисимовка Шкотовского района идет доследственная проверка по статье об убийстве.