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Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221107/primore-1829582294.html
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб - РИА Новости, 07.11.2022
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб
Останки человека обнаружили у популярной среди туристов горы Туманная в Приморском крае, как выяснилось, это одиночка, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:01
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туризм
туризм
приморский край
шкотовский район
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Останки человека обнаружили у популярной среди туристов горы Туманная в Приморском крае, как выяснилось, это одиночка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального управления СК РФ."Проверку проводим по факту обнаружения останков человека. Назначены судебные экспертизы. Личность установлена: это человек, который в одиночку отправился некоторое время назад в поход и пропал без вести", – рассказали в пресс-службе.Сколько именно останки пролежали у горы, неясно.Гора Воробей (Туманная) – часть хребта Большой Воробей, расположена на границе Партизанского и Шкотовского районов Приморского края. Высота – 1230 метров.
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туризм, приморский край, шкотовский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Приморский край, Шкотовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм, туристы
11:01 07.11.2022
 
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб

У популярной среди путешественников горы Туманная в Приморье обнаружили погибшего туриста

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Останки человека обнаружили у популярной среди туристов горы Туманная в Приморском крае, как выяснилось, это одиночка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Проверку проводим по факту обнаружения останков человека. Назначены судебные экспертизы. Личность установлена: это человек, который в одиночку отправился некоторое время назад в поход и пропал без вести", – рассказали в пресс-службе.
Сколько именно останки пролежали у горы, неясно.
Гора Воробей (Туманная) – часть хребта Большой Воробей, расположена на границе Партизанского и Шкотовского районов Приморского края. Высота – 1230 метров.
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