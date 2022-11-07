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Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб - РИА Новости, 07.11.2022
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб
Останки человека обнаружили у популярной среди туристов горы Туманная в Приморском крае, как выяснилось, это одиночка, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:01
2022-11-07T11:01
2022-11-07T11:01
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Останки человека обнаружили у популярной среди туристов горы Туманная в Приморском крае, как выяснилось, это одиночка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального управления СК РФ."Проверку проводим по факту обнаружения останков человека. Назначены судебные экспертизы. Личность установлена: это человек, который в одиночку отправился некоторое время назад в поход и пропал без вести", – рассказали в пресс-службе.Сколько именно останки пролежали у горы, неясно.Гора Воробей (Туманная) – часть хребта Большой Воробей, расположена на границе Партизанского и Шкотовского районов Приморского края. Высота – 1230 метров.
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приморский край, шкотовский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Приморский край, Шкотовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм, туристы
Турист в одиночку отправился на гору в Приморье и погиб
У популярной среди путешественников горы Туманная в Приморье обнаружили погибшего туриста