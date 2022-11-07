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В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2 - РИА Новости, 07.11.2022
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В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2
В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2 - РИА Новости, 07.11.2022
В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2
Члены поискового отряда нашли в Партизанском районе Приморского края место, где в 1946 году разбился бомбардировщик Пе-2 с тремя людьми на борту, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:37
2022-11-07T08:37
партизанский район
приморский край
япония
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Члены поискового отряда нашли в Партизанском районе Приморского края место, где в 1946 году разбился бомбардировщик Пе-2 с тремя людьми на борту, сообщили в региональной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск"."Наша команда обнаружила место катастрофы пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе с. Николаевка Партизанского района... В катастрофе погибли лётчик лейтенант Городчиков Иван Михайлович, штурман младший лейтенант Величко Виктор Иванович и воздушный стрелок-радист сержант Орлов Алексей Иванович", - говорится в сообщении ив Telegram-канале организации.По сообщению поисковиков, 6 сентября 1946 года Пе-2 во время пикирования ушел сначала в крен, а потом в крутую спираль, под углом 85-90 градусов самолет врезался в землю и сгорел. Официальной причиной происшествия назвали "обрыв кронштейна управления сиденья летчика во время пикирования".Катастрофа унесла жизни двоих участников войны с Японией в 1945 году: летчика Городчикова и стрелка-радиста Орлова. Первый за боевые вылеты получил Орден Отечественной войны I степени, а второй - медаль "За отвагу". Информацию о третьем погибшем в аварии авиаторе, штурмане Величко, найти не удалось, отметили в "АвиаПоиске"."В дальнейших планах у нас - закончить полевые работы на месте катастрофы Пе-2, запросить архив на предмет информации о членах экипажа, их фотографии из личных дел, чтобы установить памятную доску на месте их гибели", - добавили поисковики.
https://ria.ru/20220706/bombardirovschik-1800564200.html
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партизанский район, приморский край, япония, общество
Партизанский район, Приморский край, Япония, Общество
08:37 07.11.2022
 
В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2

В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2 с тремя людьми на борту

© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в медиабанкПикирующий бомбардировщик "Пе-2"
Пикирующий бомбардировщик Пе-2 - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
Перейти в медиабанк
Пикирующий бомбардировщик "Пе-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Члены поискового отряда нашли в Партизанском районе Приморского края место, где в 1946 году разбился бомбардировщик Пе-2 с тремя людьми на борту, сообщили в региональной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск".
"Наша команда обнаружила место катастрофы пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе с. Николаевка Партизанского района... В катастрофе погибли лётчик лейтенант Городчиков Иван Михайлович, штурман младший лейтенант Величко Виктор Иванович и воздушный стрелок-радист сержант Орлов Алексей Иванович", - говорится в сообщении ив Telegram-канале организации.
По сообщению поисковиков, 6 сентября 1946 года Пе-2 во время пикирования ушел сначала в крен, а потом в крутую спираль, под углом 85-90 градусов самолет врезался в землю и сгорел. Официальной причиной происшествия назвали "обрыв кронштейна управления сиденья летчика во время пикирования".
Катастрофа унесла жизни двоих участников войны с Японией в 1945 году: летчика Городчикова и стрелка-радиста Орлова. Первый за боевые вылеты получил Орден Отечественной войны I степени, а второй - медаль "За отвагу". Информацию о третьем погибшем в аварии авиаторе, штурмане Величко, найти не удалось, отметили в "АвиаПоиске".
"В дальнейших планах у нас - закончить полевые работы на месте катастрофы Пе-2, запросить архив на предмет информации о членах экипажа, их фотографии из личных дел, чтобы установить памятную доску на месте их гибели", - добавили поисковики.
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Партизанский районПриморский крайЯпонияОбщество
 
 
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