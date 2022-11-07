https://ria.ru/20221107/primore-1829562243.html

В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2

В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2 - РИА Новости, 07.11.2022

В Приморье нашли место крушения в 1946 году бомбардировщика Пе-2

Члены поискового отряда нашли в Партизанском районе Приморского края место, где в 1946 году разбился бомбардировщик Пе-2 с тремя людьми на борту, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:37

2022-11-07T08:37

2022-11-07T08:37

партизанский район

приморский край

япония

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Члены поискового отряда нашли в Партизанском районе Приморского края место, где в 1946 году разбился бомбардировщик Пе-2 с тремя людьми на борту, сообщили в региональной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск"."Наша команда обнаружила место катастрофы пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе с. Николаевка Партизанского района... В катастрофе погибли лётчик лейтенант Городчиков Иван Михайлович, штурман младший лейтенант Величко Виктор Иванович и воздушный стрелок-радист сержант Орлов Алексей Иванович", - говорится в сообщении ив Telegram-канале организации.По сообщению поисковиков, 6 сентября 1946 года Пе-2 во время пикирования ушел сначала в крен, а потом в крутую спираль, под углом 85-90 градусов самолет врезался в землю и сгорел. Официальной причиной происшествия назвали "обрыв кронштейна управления сиденья летчика во время пикирования".Катастрофа унесла жизни двоих участников войны с Японией в 1945 году: летчика Городчикова и стрелка-радиста Орлова. Первый за боевые вылеты получил Орден Отечественной войны I степени, а второй - медаль "За отвагу". Информацию о третьем погибшем в аварии авиаторе, штурмане Величко, найти не удалось, отметили в "АвиаПоиске"."В дальнейших планах у нас - закончить полевые работы на месте катастрофы Пе-2, запросить архив на предмет информации о членах экипажа, их фотографии из личных дел, чтобы установить памятную доску на месте их гибели", - добавили поисковики.

https://ria.ru/20220706/bombardirovschik-1800564200.html

партизанский район

приморский край

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

партизанский район, приморский край, япония, общество