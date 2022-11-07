https://ria.ru/20221107/prigozhin-1829625231.html

Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США

Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США - РИА Новости, 07.11.2022

Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США

Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" России и его самого в предстоящие выборы в конгресс США. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:20

2022-11-07T12:20

2022-11-07T14:20

евгений пригожин

сша

россия

политика

джо байден

украина

конгресс сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" России и его самого в предстоящие выборы в конгресс США."Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", — приводятся слова предпринимателя на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Как сообщал Блумберг, пользователи, которые якобы связаны с "медиа Пригожина", пытались повлиять на исход голосования в американский конгресс с помощью мемов. Их обвинили в продвижении расистской и подстрекательской риторики с целью подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии.В этом контексте агентство упомянуло "Агентство интернет-исследований". Ему приписывают продвижении в интернете идеи о том, что Украина — это нацистское государство, а президент Джо Байден снижает уровень жизни в Соединенных Штатах помощью Киеву.В США восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.

https://ria.ru/20221024/bayden-1826391493.html

https://ria.ru/20221107/vybory-1829563020.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, сша, россия, политика, джо байден, украина, конгресс сша, в мире