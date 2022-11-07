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Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США - РИА Новости, 07.11.2022
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Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США
Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США - РИА Новости, 07.11.2022
Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" России и его самого в предстоящие выборы в конгресс США. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:20
2022-11-07T14:20
евгений пригожин
сша
россия
политика
джо байден
украина
конгресс сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" России и его самого в предстоящие выборы в конгресс США."Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", — приводятся слова предпринимателя на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Как сообщал Блумберг, пользователи, которые якобы связаны с "медиа Пригожина", пытались повлиять на исход голосования в американский конгресс с помощью мемов. Их обвинили в продвижении расистской и подстрекательской риторики с целью подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии.В этом контексте агентство упомянуло "Агентство интернет-исследований". Ему приписывают продвижении в интернете идеи о том, что Украина — это нацистское государство, а президент Джо Байден снижает уровень жизни в Соединенных Штатах помощью Киеву.В США восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
https://ria.ru/20221024/bayden-1826391493.html
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евгений пригожин, сша, россия, политика, джо байден, украина, конгресс сша, в мире
Евгений Пригожин, США, Россия, Политика, Джо Байден, Украина, Конгресс США, В мире
12:20 07.11.2022 (обновлено: 14:20 07.11.2022)
 
Пригожин высмеял утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США

Бизнесмен Пригожин иронично ответил на утверждения о "попытках интервенции" в выборы в США

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал вопрос о "попытках интервенции" России и его самого в предстоящие выборы в конгресс США.
"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", — приводятся слова предпринимателя на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
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Как сообщал Блумберг, пользователи, которые якобы связаны с "медиа Пригожина", пытались повлиять на исход голосования в американский конгресс с помощью мемов. Их обвинили в продвижении расистской и подстрекательской риторики с целью подорвать поддержку кандидатов от Демократической партии.
В этом контексте агентство упомянуло "Агентство интернет-исследований". Ему приписывают продвижении в интернете идеи о том, что Украина — это нацистское государство, а президент Джо Байден снижает уровень жизни в Соединенных Штатах помощью Киеву.
В США восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
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