https://ria.ru/20221107/prestupleniya-1829548768.html

В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева

В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева - РИА Новости, 07.11.2022

В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева

Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T01:40

2022-11-07T01:40

2022-11-07T01:40

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россия

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения."Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале.По словам депутата, критический урон плотине нанести не удалось, но киевский режим "продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу"."Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье", - сказал он.Как отметил Слуцкий, в ход событий стороны Киевского режима идёт "ядерный шантаж"."Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж", - добавил он.Депутат напомнил, что Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/dnr-1820600998.html

https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html

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киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины