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В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева - РИА Новости, 07.11.2022
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В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева - РИА Новости, 07.11.2022
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева
Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:40
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киев
россия
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения."Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале.По словам депутата, критический урон плотине нанести не удалось, но киевский режим "продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу"."Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье", - сказал он.Как отметил Слуцкий, в ход событий стороны Киевского режима идёт "ядерный шантаж"."Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж", - добавил он.Депутат напомнил, что Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/dnr-1820600998.html
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киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
01:40 07.11.2022
 
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева

Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Киева является одним из видов соучастия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения.
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"Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале.
По словам депутата, критический урон плотине нанести не удалось, но киевский режим "продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу".
"Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье", - сказал он.
Как отметил Слуцкий, в ход событий стороны Киевского режима идёт "ядерный шантаж".
"Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж", - добавил он.
Депутат напомнил, что Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.
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