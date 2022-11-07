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В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева - РИА Новости, 07.11.2022
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева
Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:40
2022-11-07T01:40
2022-11-07T01:40
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения."Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале.По словам депутата, критический урон плотине нанести не удалось, но киевский режим "продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу"."Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье", - сказал он.Как отметил Слуцкий, в ход событий стороны Киевского режима идёт "ядерный шантаж"."Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж", - добавил он.Депутат напомнил, что Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.
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киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева
Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Киева является одним из видов соучастия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений Киевского режима является одним из видов соучастия, заявил
глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения.
"Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале.
По словам депутата, критический урон плотине нанести не удалось, но киевский режим "продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу".
"Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ
, может привести к атомной аварии в Запорожье", - сказал он.
Как отметил Слуцкий, в ход событий стороны Киевского режима идёт "ядерный шантаж".
"Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж", - добавил он.
Депутат напомнил, что Россия
ранее распространила в Совете Безопасности ООН
письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.