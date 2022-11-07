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В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/poteri-1829663384.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 07.11.2022
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении
Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:16
2022-11-07T14:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России.В Минобороны опровергли сообщения ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в ДНР на угледарском направлении."Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике", - заявили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.
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россия
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:16 07.11.2022 (обновлено: 14:29 07.11.2022)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении

Минобороны: соотношение потерь Украины и России на Угледарском направлении составило 9 к 1

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России.
В Минобороны опровергли сообщения ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в ДНР на угледарском направлении.
"Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике", - заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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