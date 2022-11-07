https://ria.ru/20221107/poteri-1829663384.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 07.11.2022
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении
Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:16
2022-11-07T14:16
2022-11-07T14:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России.В Минобороны опровергли сообщения ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в ДНР на угледарском направлении."Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике", - заявили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:16 07.11.2022 (обновлено: 14:29 07.11.2022)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении
Минобороны: соотношение потерь Украины и России на Угледарском направлении составило 9 к 1