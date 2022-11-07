https://ria.ru/20221107/poteri-1829663384.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 07.11.2022

В Минобороны оценили потери ВСУ на Угледарском направлении

Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:16

2022-11-07T14:16

2022-11-07T14:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Соотношение украинских потерь к российским на участке боев 155-й бригады морпехов на угледарском направлении доходит до 9 к 1, заявили в Минобороны России.В Минобороны опровергли сообщения ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в ДНР на угледарском направлении."Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках - девять к одному в людях и технике", - заявили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент бригада продолжает активное наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)