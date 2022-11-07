https://ria.ru/20221107/poteri-1829659143.html
Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР
Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР
Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:59
2022-11-07T13:59
2022-11-07T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4dc0518bff7a2300cd0a7e16f92f4659.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне спецоперации.В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций."За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — заявили в министерстве.Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.Обращение опубликовали в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка. В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации". Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что потери существенно меньше, чем говорится в видео.В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829644714.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:59 07.11.2022 (обновлено: 14:35 07.11.2022)
Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР
Минобороны опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне спецоперации.
В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.
"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — заявили в министерстве.
Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.
Обращение опубликовали в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка.
В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации". Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что потери существенно меньше, чем говорится в видео.
В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин
заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".