https://ria.ru/20221107/poteri-1829659143.html

Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР

Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022

Минобороны опровергло заявление блогеров о потерях морпехов в ДНР

Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:59

2022-11-07T13:59

2022-11-07T14:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне спецоперации.В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций."За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — заявили в министерстве.Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.Обращение опубликовали в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка. В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации". Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что потери существенно меньше, чем говорится в видео.В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829644714.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)