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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 30 человек и четыре гаубицы
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 30 человек и четыре гаубицы - РИА Новости, 07.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 30 человек и четыре гаубицы
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (три М777 и одну 2С3), два... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
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донецкая народная республика
донецк
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народная милиция днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (три М777 и одну 2С3), два танка (Т-64БВ), сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (три "М777" и "2С3"), два танка (Т-64БВ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), гаубицу (2А65), РСЗО "Град", три танка (два Т-72Б и один Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять БПЛА.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829541001.html
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донецкая народная республика, донецк, т-72б, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Т-72Б, Россия, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 30 человек и четыре гаубицы
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек и четыре гаубицы