https://ria.ru/20221107/poteri-1829581792.html
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и четыре БТР - РИА Новости, 07.11.2022
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:19
2022-11-07T10:19
2022-11-07T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_e76cb25d570cb30337efa101dc7cf374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и четыре БТР