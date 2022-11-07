https://ria.ru/20221107/postavki-1829666114.html

Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая

Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая - РИА Новости, 07.11.2022

Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:28

2022-11-07T14:28

2022-11-07T14:28

евросоюз

еврокомиссия

жозеп боррель

китай

россия

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности еще в большей степени, чем от энергоресурсов России."Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.Он пояснил, что ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей."Нам необходимо работать над снижением чрезмерной зависимости, устранять уязвимость и повышать устойчивость", - написал глава дипломатии ЕС.По его словам, Китай является конкурентом и системным оппонентом Евросоюза, но при этом остается и ключевым экономическим партнером.Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине века, то есть свести к нулю чистый объём выбросов парниковых газов. Промежуточная цель - сократить выбросы не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В материалах Еврокомиссии отмечается, что она приняла ряд предложений, чтобы климатическая, энергетическая, транспортная и налоговая политика ЕС соответствовала цели 2030 года.

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель, китай, россия