https://ria.ru/20221107/postavki-1829666114.html
Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая - РИА Новости, 07.11.2022
Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:28
2022-11-07T14:28
2022-11-07T14:28
евросоюз
еврокомиссия
жозеп боррель
китай
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности еще в большей степени, чем от энергоресурсов России."Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.Он пояснил, что ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей."Нам необходимо работать над снижением чрезмерной зависимости, устранять уязвимость и повышать устойчивость", - написал глава дипломатии ЕС.По его словам, Китай является конкурентом и системным оппонентом Евросоюза, но при этом остается и ключевым экономическим партнером.Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине века, то есть свести к нулю чистый объём выбросов парниковых газов. Промежуточная цель - сократить выбросы не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В материалах Еврокомиссии отмечается, что она приняла ряд предложений, чтобы климатическая, энергетическая, транспортная и налоговая политика ЕС соответствовала цели 2030 года.
https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель, китай, россия
Евросоюз, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Китай, Россия
Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
Боррель: Евросоюз зависит от поставок из Китая еще в большей степени, чем от России
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал
, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности еще в большей степени, чем от энергоресурсов России.
"Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
Он пояснил, что ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей.
"Нам необходимо работать над снижением чрезмерной зависимости, устранять уязвимость и повышать устойчивость", - написал глава дипломатии ЕС.
По его словам, Китай является конкурентом и системным оппонентом Евросоюза, но при этом остается и ключевым экономическим партнером.
Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине века, то есть свести к нулю чистый объём выбросов парниковых газов. Промежуточная цель - сократить выбросы не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В материалах Еврокомиссии
отмечается, что она приняла ряд предложений, чтобы климатическая, энергетическая, транспортная и налоговая политика ЕС соответствовала цели 2030 года.