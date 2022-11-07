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Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию - РИА Новости, 07.11.2022
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Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию
Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию - РИА Новости, 07.11.2022
Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию
Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T06:36
2022-11-07T10:35
экономика
россия
yves saint laurent
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
giorgio armani
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Исключения вступят в силу через три месяца. Таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.Бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, россия, yves saint laurent, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), giorgio armani
Экономика, Россия, Yves Saint Laurent, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Giorgio Armani
06:36 07.11.2022 (обновлено: 10:35 07.11.2022)
 
Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию

Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani возобновят поставки продукции в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПроизводство косметики
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Производство косметики. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", — заявили в ведомстве.

Исключения вступят в силу через три месяца. Таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.
Бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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ЭкономикаРоссияYves Saint LaurentМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Giorgio Armani
 
 
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