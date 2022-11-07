https://ria.ru/20221107/postavki-1829555302.html

Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию

Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию - РИА Новости, 07.11.2022

Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в Россию

Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T06:36

2022-11-07T06:36

2022-11-07T10:35

экономика

россия

yves saint laurent

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

giorgio armani

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Исключения вступят в силу через три месяца. Таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.Бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220928/import-1820205189.html

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экономика, россия, yves saint laurent, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), giorgio armani