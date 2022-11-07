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В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность - РИА Новости, 07.11.2022
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В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность - РИА Новости, 07.11.2022
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:26
2022-11-07T11:45
общество
анатолий выборный
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, и участие в таких организациях.Законопроекты были одобрены комитетом на заседании в понедельник. Депутат ГД Анатолий Выборный ("Единая Россия") внес поправку в проект, предлагающую ужесточить ответственность за создание НКО посягающей на личность и права граждан.Так, за создание такого НКО, а равно руководство такой организацией может грозить лишением свободы на срок до 7 лет - в данный момент ответственность установлена до 4 лет лишения свободы.За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, выполняющей функции иноагента, предлагается удвоить срок наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Участие в таком НКО может повлечь лишение свободы сроком до трех лет (в данным момент до двух лет лишения свободы).Изменения вносятся в статью 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", устанавливающей уголовную ответственность за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за создание НКО, которое выполняет функции иноагента, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
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общество, анатолий выборный, единая россия, госдума рф
Общество, Анатолий Выборный, Единая Россия, Госдума РФ
11:26 07.11.2022 (обновлено: 11:45 07.11.2022)
 
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность

Комитет ГД принял поправку, ужесточающую наказание за создание НКО, посягающей на личность

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, и участие в таких организациях.
Законопроекты были одобрены комитетом на заседании в понедельник. Депутат ГД Анатолий Выборный ("Единая Россия") внес поправку в проект, предлагающую ужесточить ответственность за создание НКО посягающей на личность и права граждан.
Так, за создание такого НКО, а равно руководство такой организацией может грозить лишением свободы на срок до 7 лет - в данный момент ответственность установлена до 4 лет лишения свободы.
За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, выполняющей функции иноагента, предлагается удвоить срок наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Участие в таком НКО может повлечь лишение свободы сроком до трех лет (в данным момент до двух лет лишения свободы).
Изменения вносятся в статью 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", устанавливающей уголовную ответственность за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за создание НКО, которое выполняет функции иноагента, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
 
ОбществоАнатолий ВыборныйЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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