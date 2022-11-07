https://ria.ru/20221107/popravka-1829600475.html
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность - РИА Новости, 07.11.2022
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:26
2022-11-07T11:26
2022-11-07T11:45
общество
анатолий выборный
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, и участие в таких организациях.Законопроекты были одобрены комитетом на заседании в понедельник. Депутат ГД Анатолий Выборный ("Единая Россия") внес поправку в проект, предлагающую ужесточить ответственность за создание НКО посягающей на личность и права граждан.Так, за создание такого НКО, а равно руководство такой организацией может грозить лишением свободы на срок до 7 лет - в данный момент ответственность установлена до 4 лет лишения свободы.За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, выполняющей функции иноагента, предлагается удвоить срок наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Участие в таком НКО может повлечь лишение свободы сроком до трех лет (в данным момент до двух лет лишения свободы).Изменения вносятся в статью 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", устанавливающей уголовную ответственность за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за создание НКО, которое выполняет функции иноагента, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826940214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, анатолий выборный, единая россия, госдума рф
Общество, Анатолий Выборный, Единая Россия, Госдума РФ
11:26 07.11.2022 (обновлено: 11:45 07.11.2022)
В ГД одобрили поправку по наказанию за создание НКО, посягающей на личность
Комитет ГД принял поправку, ужесточающую наказание за создание НКО, посягающей на личность
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал поправку к проектам об иноагентах, ужесточающую ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, и участие в таких организациях.
Законопроекты были одобрены комитетом на заседании в понедельник. Депутат ГД Анатолий Выборный
("Единая Россия
") внес поправку в проект, предлагающую ужесточить ответственность за создание НКО посягающей на личность и права граждан.
Так, за создание такого НКО, а равно руководство такой организацией может грозить лишением свободы на срок до 7 лет - в данный момент ответственность установлена до 4 лет лишения свободы.
За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, выполняющей функции иноагента, предлагается удвоить срок наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Участие в таком НКО может повлечь лишение свободы сроком до трех лет (в данным момент до двух лет лишения свободы).
Изменения вносятся в статью 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", устанавливающей уголовную ответственность за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за создание НКО, которое выполняет функции иноагента, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.