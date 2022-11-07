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Минздрав полностью обеспечил медикаментами больницы Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2022
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Минздрав полностью обеспечил медикаментами больницы Запорожской области
Минздрав полностью обеспечил медикаментами больницы Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2022
Минздрав полностью обеспечил медикаментами больницы Запорожской области
Министерство здравоохранения РФ полностью обеспечило больницы и службы скорой помощи Запорожской области всеми необходимыми медикаментами для лечения, вся... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:18
2022-11-07T15:18
общество
здоровье - общество
виктор кучковой
запорожская область
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ полностью обеспечило больницы и службы скорой помощи Запорожской области всеми необходимыми медикаментами для лечения, вся медицинская помощь обеспечивается бесплатно, заявил РИА Новости директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой."Благодаря помощи министерства здравоохранения РФ нашим больницам, где оказывается стационарная помощь, а также скорой медицинской службе обеспечены всеми медицинскими препаратами для обеспечения медицинской помощи. На этой неделе мы ждем очередной гуманитарный конвой, и препараты будут распределены между медучреждениями в соответствии с их заявками", - сказал Кучковой.Собеседник агентства подчеркнул, что если в медучреждениях требуют какие-то деньги за предоставленные препараты, то нужно обращаться по телефону горячей линии департамента здравоохранения (+79900568637), по каждому случаю будет проведено расследование. "Медицинская помощь на территории Запорожской области бесплатная", - напомнил он.Отвечая на вопрос, какие препараты сегодня наиболее востребованы, главврач напомнил о росте случаев ОРВИ, поэтому растет спрос на противовирусные и противовоспалительные препараты."Кроме того, выделены дополнительные средства для закупки необходимых медикаментов в экстренном порядке", - добавил Кучковой.
https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html
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общество, здоровье - общество, виктор кучковой, запорожская область, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Виктор Кучковой, Запорожская область, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
15:18 07.11.2022
 
Минздрав полностью обеспечил медикаментами больницы Запорожской области

Минздрав полностью обеспечил бесплатными медикаментами больницы Запорожской области

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ полностью обеспечило больницы и службы скорой помощи Запорожской области всеми необходимыми медикаментами для лечения, вся медицинская помощь обеспечивается бесплатно, заявил РИА Новости директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой.
"Благодаря помощи министерства здравоохранения РФ нашим больницам, где оказывается стационарная помощь, а также скорой медицинской службе обеспечены всеми медицинскими препаратами для обеспечения медицинской помощи. На этой неделе мы ждем очередной гуманитарный конвой, и препараты будут распределены между медучреждениями в соответствии с их заявками", - сказал Кучковой.
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Собеседник агентства подчеркнул, что если в медучреждениях требуют какие-то деньги за предоставленные препараты, то нужно обращаться по телефону горячей линии департамента здравоохранения (+79900568637), по каждому случаю будет проведено расследование. "Медицинская помощь на территории Запорожской области бесплатная", - напомнил он.
Отвечая на вопрос, какие препараты сегодня наиболее востребованы, главврач напомнил о росте случаев ОРВИ, поэтому растет спрос на противовирусные и противовоспалительные препараты.
"Кроме того, выделены дополнительные средства для закупки необходимых медикаментов в экстренном порядке", - добавил Кучковой.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоВиктор КучковойЗапорожская областьРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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