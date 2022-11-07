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Посольство в Польше узнало об обнаружении останков красноармейцев из СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
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Посольство в Польше узнало об обнаружении останков красноармейцев из СМИ
Посольство в Польше узнало об обнаружении останков красноармейцев из СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
Посольство в Польше узнало об обнаружении останков красноармейцев из СМИ
Польские власти не проинформировали посольство России об обнаружении при строительстве виадука под Варшавой останков более ста красноармейцев, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:21
2022-11-07T19:37
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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Польские власти не проинформировали посольство России об обнаружении при строительстве виадука под Варшавой останков более ста красноармейцев, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее сообщалось, что на месте строительства виадука в Велишеве были обнаружены останки не менее 114 советских солдат.В настоящее время строительные работы на месте обнаружения останков приостановлены и заканчивается эксгумация останков. Всего эксгумированы останки 114 советских солдат из 11 могил.Польские власти намерены после эксгумации поместить останки в гробы, а затем, захоронить, вероятно, на кладбище в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
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в мире, россия, польша
В мире, Россия, Польша
19:21 07.11.2022 (обновлено: 19:37 07.11.2022)
 
Посольство в Польше узнало об обнаружении останков красноармейцев из СМИ

Посольство России в Польше узнало об обнаружении останков более ста красноармейцев из СМИ

© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Rzecznik Prasowy IPN
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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Польские власти не проинформировали посольство России об обнаружении при строительстве виадука под Варшавой останков более ста красноармейцев, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что на месте строительства виадука в Велишеве были обнаружены останки не менее 114 советских солдат.
"Посольство узнало об этом из СМИ. Польские власти нас не оповестили", - рассказали в посольстве, отметив, что дипмиссия намерена запросить у польских властей дополнительную информацию.
В настоящее время строительные работы на месте обнаружения останков приостановлены и заканчивается эксгумация останков. Всего эксгумированы останки 114 советских солдат из 11 могил.
© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Rzecznik Prasowy IPN
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
Польские власти намерены после эксгумации поместить останки в гробы, а затем, захоронить, вероятно, на кладбище в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.
В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
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