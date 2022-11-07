https://ria.ru/20221107/polsha-1829768129.html
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя - РИА Новости, 07.11.2022
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:34
2022-11-07T18:34
2022-11-07T18:59
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, его слова приводит газета Wiadomości.По мнению Качиньского, мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает политик.Он также добавил, что не является сторонником раннего материнства. По его мнению, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью. "А они в 25 лет льют за воротник", — с ухмылкой отметил председатель партии.Многие поляки осудили Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление."Да, детей будет меньше. Но из-за того, что зарплаты уменьшаются, женщины просто боятся беременеть", — заявил Адриан Зандберг из партии "Lewica Razem"."Можно вздохнуть спокойно — наша страна находится в хороших руках", — сыронизировал бывший польский премьер Дональд Туск."Может, кто-нибудь скажет председателю, что польки не хотят рожать только в Польше? В Великобритании они бьют все рекорды. Аборты там легальны", — отметила Катажина Котула, член партии Lewica.Согласно данным опроса социологического центра Ipsos, более 50 процентов полек старше 40 лет считают беременность большим риском. Главный повод — законы, запрещающие аборты.Издание приводит данные еще одного социологического центра Garden of Words, согласно которым каждая вторая жительница страны не хочет рожать в Польше.В республике с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.В 2020 году Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.
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в мире, ярослав качиньский, дональд туск, великобритания, польша, право и справедливость, варшава
В мире, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Великобритания, Польша, Право и справедливость, Варшава
18:34 07.11.2022 (обновлено: 18:59 07.11.2022)
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Лидер партии PiS Качиньский обвинил полек в спаде рождаемости из-за алкоголя
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, его слова приводит газета Wiadomości
.
"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет", — заявил политик в субботу во время конференции, на которой обсуждались программы поддержки семьи.
По мнению Качиньского, мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает политик.
Он также добавил, что не является сторонником раннего материнства. По его мнению, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью.
"А они в 25 лет льют за воротник", — с ухмылкой отметил председатель партии.
Многие поляки осудили Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление.
"Да, детей будет меньше. Но из-за того, что зарплаты уменьшаются, женщины просто боятся беременеть", — заявил Адриан Зандберг из партии "Lewica Razem".
"Можно вздохнуть спокойно — наша страна находится в хороших руках", — сыронизировал бывший польский премьер Дональд Туск
.
"Как это может быть, что дед, который не имеет представления об отцовстве и семье, говорит полькам, когда они должны рожать, а галдящая толпа пытается его успокоить?" — возмутился Пшемыслав Словик из партии Zieloni.
"Может, кто-нибудь скажет председателю, что польки не хотят рожать только в Польше? В Великобритании
они бьют все рекорды. Аборты там легальны", — отметила Катажина Котула, член партии Lewica.
Согласно данным опроса социологического центра Ipsos, более 50 процентов полек старше 40 лет считают беременность большим риском. Главный повод — законы, запрещающие аборты.
Издание приводит данные еще одного социологического центра Garden of Words, согласно которым каждая вторая жительница страны не хочет рожать в Польше.
В республике с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.
В 2020 году Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.
После этого в Варшаве
и других регионах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.