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Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя - РИА Новости, 07.11.2022
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Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя - РИА Новости, 07.11.2022
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:34
2022-11-07T18:59
в мире
ярослав качиньский
дональд туск
великобритания
польша
право и справедливость
варшава
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, его слова приводит газета Wiadomości.По мнению Качиньского, мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает политик.Он также добавил, что не является сторонником раннего материнства. По его мнению, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью. "А они в 25 лет льют за воротник", — с ухмылкой отметил председатель партии.Многие поляки осудили Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление."Да, детей будет меньше. Но из-за того, что зарплаты уменьшаются, женщины просто боятся беременеть", — заявил Адриан Зандберг из партии "Lewica Razem"."Можно вздохнуть спокойно — наша страна находится в хороших руках", — сыронизировал бывший польский премьер Дональд Туск."Может, кто-нибудь скажет председателю, что польки не хотят рожать только в Польше? В Великобритании они бьют все рекорды. Аборты там легальны", — отметила Катажина Котула, член партии Lewica.Согласно данным опроса социологического центра Ipsos, более 50 процентов полек старше 40 лет считают беременность большим риском. Главный повод — законы, запрещающие аборты.Издание приводит данные еще одного социологического центра Garden of Words, согласно которым каждая вторая жительница страны не хочет рожать в Польше.В республике с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.В 2020 году Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.
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в мире, ярослав качиньский, дональд туск, великобритания, польша, право и справедливость, варшава
В мире, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Великобритания, Польша, Право и справедливость, Варшава
18:34 07.11.2022 (обновлено: 18:59 07.11.2022)
 
Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя

Лидер партии PiS Качиньский обвинил полек в спаде рождаемости из-за алкоголя

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, его слова приводит газета Wiadomości.

"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет", — заявил политик в субботу во время конференции, на которой обсуждались программы поддержки семьи.

По мнению Качиньского, мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает политик.
Он также добавил, что не является сторонником раннего материнства. По его мнению, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью.
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В Польше хозяев украинского ресторана заставили сменить нацистское название
"А они в 25 лет льют за воротник", — с ухмылкой отметил председатель партии.
Многие поляки осудили Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление.
"Да, детей будет меньше. Но из-за того, что зарплаты уменьшаются, женщины просто боятся беременеть", — заявил Адриан Зандберг из партии "Lewica Razem".
"Можно вздохнуть спокойно — наша страна находится в хороших руках", — сыронизировал бывший польский премьер Дональд Туск.

"Как это может быть, что дед, который не имеет представления об отцовстве и семье, говорит полькам, когда они должны рожать, а галдящая толпа пытается его успокоить?" — возмутился Пшемыслав Словик из партии Zieloni.

"Может, кто-нибудь скажет председателю, что польки не хотят рожать только в Польше? В Великобритании они бьют все рекорды. Аборты там легальны", — отметила Катажина Котула, член партии Lewica.
Согласно данным опроса социологического центра Ipsos, более 50 процентов полек старше 40 лет считают беременность большим риском. Главный повод — законы, запрещающие аборты.
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Издание приводит данные еще одного социологического центра Garden of Words, согласно которым каждая вторая жительница страны не хочет рожать в Польше.
В республике с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.
В 2020 году Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.
После этого в Варшаве и других регионах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.
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В миреЯрослав КачиньскийДональд ТускВеликобританияПольшаПраво и справедливостьВаршава
 
 
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