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Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя

Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя - РИА Новости, 07.11.2022

Качиньский обвинил жительниц Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя

Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:34

2022-11-07T18:34

2022-11-07T18:59

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам, заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, его слова приводит газета Wiadomości.По мнению Качиньского, мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает политик.Он также добавил, что не является сторонником раннего материнства. По его мнению, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью. "А они в 25 лет льют за воротник", — с ухмылкой отметил председатель партии.Многие поляки осудили Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление."Да, детей будет меньше. Но из-за того, что зарплаты уменьшаются, женщины просто боятся беременеть", — заявил Адриан Зандберг из партии "Lewica Razem"."Можно вздохнуть спокойно — наша страна находится в хороших руках", — сыронизировал бывший польский премьер Дональд Туск."Может, кто-нибудь скажет председателю, что польки не хотят рожать только в Польше? В Великобритании они бьют все рекорды. Аборты там легальны", — отметила Катажина Котула, член партии Lewica.Согласно данным опроса социологического центра Ipsos, более 50 процентов полек старше 40 лет считают беременность большим риском. Главный повод — законы, запрещающие аборты.Издание приводит данные еще одного социологического центра Garden of Words, согласно которым каждая вторая жительница страны не хочет рожать в Польше.В республике с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.В 2020 году Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.

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в мире, ярослав качиньский, дональд туск, великобритания, польша, право и справедливость, варшава