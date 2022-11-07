https://ria.ru/20221107/polsha-1829691815.html

В Польше пьяный украинец угнал катафалк

В Польше пьяный украинец угнал катафалк - РИА Новости, 07.11.2022

В Польше пьяный украинец угнал катафалк

В Варшаве пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро, сообщил телеканал Polsat. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:40

2022-11-07T15:40

2022-11-07T15:54

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Варшаве пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро, сообщил телеканал Polsat.Согласно рапорту, сотрудники службы дорожной безопасности обратили внимание на странную манеру управления автомобилем и обратились в правоохранительные органы. При задержании мужчина повел себя агрессивно и отказался выполнять требования полицейских.Как уточняется, транспортное средство принадлежало фирме, в которой украинец раньше работал. По словам владельца катафалка, бывший сотрудник знал, где находятся ключи от машины, и это помогло ему совершить угон.Нарушителю может грозить до десяти лет лишения свободы за кражу со взломом, вождение в нетрезвом виде и езду без прав.

https://ria.ru/20221025/taran-1826422307.html

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в мире, варшава, украина, польша