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В Польше пьяный украинец угнал катафалк
В Польше пьяный украинец угнал катафалк - РИА Новости, 07.11.2022
В Польше пьяный украинец угнал катафалк
В Варшаве пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро, сообщил телеканал Polsat. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:40
2022-11-07T15:40
2022-11-07T15:54
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Варшаве пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро, сообщил телеканал Polsat.Согласно рапорту, сотрудники службы дорожной безопасности обратили внимание на странную манеру управления автомобилем и обратились в правоохранительные органы. При задержании мужчина повел себя агрессивно и отказался выполнять требования полицейских.Как уточняется, транспортное средство принадлежало фирме, в которой украинец раньше работал. По словам владельца катафалка, бывший сотрудник знал, где находятся ключи от машины, и это помогло ему совершить угон.Нарушителю может грозить до десяти лет лишения свободы за кражу со взломом, вождение в нетрезвом виде и езду без прав.
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в мире, варшава, украина, польша
В мире, Варшава, Украина, Польша
15:40 07.11.2022 (обновлено: 15:54 07.11.2022)
В Польше пьяный украинец угнал катафалк
В Варшаве пьяный житель Украины украл автомобиль похоронной компании
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
В Варшаве пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро, сообщил телеканал Polsat
.
"Столичные полицейские задержали 30-летнего жителя Украины
, который, имея почти четыре промилле алкоголя в крови, управлял катафалком", — сообщило издание.
Согласно рапорту, сотрудники службы дорожной безопасности обратили внимание на странную манеру управления автомобилем и обратились в правоохранительные органы. При задержании мужчина повел себя агрессивно и отказался выполнять требования полицейских.
Как уточняется, транспортное средство принадлежало фирме, в которой украинец раньше работал. По словам владельца катафалка, бывший сотрудник знал, где находятся ключи от машины, и это помогло ему совершить угон.
Нарушителю может грозить до десяти лет лишения свободы за кражу со взломом, вождение в нетрезвом виде и езду без прав.