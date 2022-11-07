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Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом - РИА Новости, 07.11.2022
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Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом
Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом - РИА Новости, 07.11.2022
Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом
Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом, запустив пассажирский поезд, заявил в понедельник журналистам глава госпредприятия... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:04
2022-11-07T13:04
в мире
молдавия
киев
кишинев
украинская железная дорога
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КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом, запустив пассажирский поезд, заявил в понедельник журналистам глава госпредприятия "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ) Олег Тофилат.Соглашение о возобновлении сообщения ранее было подписано на правительственном уровне. Маршрут будут обслуживать ЖДМ и предприятие "Украинские железные дороги". Маршрут Кишинев - Киев был остановлен в октябре 1998 года."После 24-летнего перерыва возобновил свою работу международный пассажирский поезд Кишинев - Киев. Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом (в румынском городе Яссы - ред.), мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и Бухарест. У нас большие планы по развитию пассажирского транспорта - безопасного и комфортного", - сказал на брифинге глава ЖДМ.Присутствовавший на мероприятии посол Украины в Молдавии Марк Шевченко выразил надежду, что "данный маршрут обеспечит доступ граждан Украины в Европу". На торжественной церемонии по случаю открытия маршрута также присутствовали посол США в Молдавии Кент Логсдон, посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану, генеральный директор международного аэропорта в Яссах Ромео Ватра, члены правительства республики.Поезд по маршруту Кишинев - Киев будет курсировать три раза в неделю. Время пути составит около 13 часов. В поезде семь вагонов на 280 мест - пять купейных и два плацкартных. Маршрут молдавско-украинского сообщения будет иметь стыковку на станции Унгены (город на границе с Румынией) с возможностью сделать пересадку.По данным министерства, с начала российской спецоперации на Украине территорию Молдавии пересекли более 600 тысяч беженцев, из которых свыше 79 тысяч до сих пор остаются в республике, а 10,3 тысячи из них запросили убежища.
https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html
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в мире, молдавия, киев, кишинев, украинская железная дорога
В мире, Молдавия, Киев, Кишинев, Украинская железная дорога
13:04 07.11.2022
 
Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом

Молдавия возобновила ж/д сообщение между Кишиневом и Киевом после 24-летнего перерыва

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПоезд Украинских железных дорог
Поезд Украинских железных дорог - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поезд Украинских железных дорог. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом, запустив пассажирский поезд, заявил в понедельник журналистам глава госпредприятия "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ) Олег Тофилат.
Соглашение о возобновлении сообщения ранее было подписано на правительственном уровне. Маршрут будут обслуживать ЖДМ и предприятие "Украинские железные дороги". Маршрут Кишинев - Киев был остановлен в октябре 1998 года.
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"После 24-летнего перерыва возобновил свою работу международный пассажирский поезд Кишинев - Киев. Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом (в румынском городе Яссы - ред.), мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и Бухарест. У нас большие планы по развитию пассажирского транспорта - безопасного и комфортного", - сказал на брифинге глава ЖДМ.
Присутствовавший на мероприятии посол Украины в Молдавии Марк Шевченко выразил надежду, что "данный маршрут обеспечит доступ граждан Украины в Европу". На торжественной церемонии по случаю открытия маршрута также присутствовали посол США в Молдавии Кент Логсдон, посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану, генеральный директор международного аэропорта в Яссах Ромео Ватра, члены правительства республики.
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Поезд по маршруту Кишинев - Киев будет курсировать три раза в неделю. Время пути составит около 13 часов. В поезде семь вагонов на 280 мест - пять купейных и два плацкартных. Маршрут молдавско-украинского сообщения будет иметь стыковку на станции Унгены (город на границе с Румынией) с возможностью сделать пересадку.
По данным министерства, с начала российской спецоперации на Украине территорию Молдавии пересекли более 600 тысяч беженцев, из которых свыше 79 тысяч до сих пор остаются в республике, а 10,3 тысячи из них запросили убежища.
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