Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом
Молдавия возобновила ж/д сообщение между Кишиневом и Киевом после 24-летнего перерыва
Поезд Украинских железных дорог. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Молдавия возобновила железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом, запустив пассажирский поезд, заявил в понедельник журналистам глава госпредприятия "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ) Олег Тофилат.
Соглашение о возобновлении сообщения ранее было подписано на правительственном уровне. Маршрут будут обслуживать ЖДМ и предприятие "Украинские железные дороги". Маршрут Кишинев - Киев был остановлен в октябре 1998 года.
"После 24-летнего перерыва возобновил свою работу международный пассажирский поезд Кишинев - Киев. Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом (в румынском городе Яссы - ред.), мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и Бухарест. У нас большие планы по развитию пассажирского транспорта - безопасного и комфортного", - сказал на брифинге глава ЖДМ.
Присутствовавший на мероприятии посол Украины в Молдавии Марк Шевченко выразил надежду, что "данный маршрут обеспечит доступ граждан Украины в Европу". На торжественной церемонии по случаю открытия маршрута также присутствовали посол США в Молдавии Кент Логсдон, посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану, генеральный директор международного аэропорта в Яссах Ромео Ватра, члены правительства республики.
Поезд по маршруту Кишинев - Киев будет курсировать три раза в неделю. Время пути составит около 13 часов. В поезде семь вагонов на 280 мест - пять купейных и два плацкартных. Маршрут молдавско-украинского сообщения будет иметь стыковку на станции Унгены (город на границе с Румынией) с возможностью сделать пересадку.
По данным министерства, с начала российской спецоперации на Украине территорию Молдавии пересекли более 600 тысяч беженцев, из которых свыше 79 тысяч до сих пор остаются в республике, а 10,3 тысячи из них запросили убежища.