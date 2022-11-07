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СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту - РИА Новости, 07.11.2022
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СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:11
2022-11-07T13:59
в мире
великобритания
атлантический океан
шотландия
sun
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники."Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими. — Прим. ред.) ракетами Trident II, когда произошел пожар", — отмечает издание. По данным источников The Sun, возгорание удалось быстро локализовать.Подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив урон от пожара, отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу. Представитель ВМС Британии отказался комментировать случившееся.
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в мире, великобритания, атлантический океан, шотландия, sun
В мире, Великобритания, Атлантический океан, Шотландия, Sun
12:11 07.11.2022 (обновлено: 13:59 07.11.2022)
 
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

The Sun: британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

© Фото : LA(Phot) Hamish BurkeБританская атомная подводная лодка
Британская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : LA(Phot) Hamish Burke
Британская атомная подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
"Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими. — Прим. ред.) ракетами Trident II, когда произошел пожар", — отмечает издание.
По данным источников The Sun, возгорание удалось быстро локализовать.
Подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив урон от пожара, отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.
По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу.
Представитель ВМС Британии отказался комментировать случившееся.
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