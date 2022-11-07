https://ria.ru/20221107/podlodka-1829622334.html
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:11
2022-11-07T12:11
2022-11-07T13:59
в мире
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атлантический океан
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sun
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники."Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими. — Прим. ред.) ракетами Trident II, когда произошел пожар", — отмечает издание. По данным источников The Sun, возгорание удалось быстро локализовать.Подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив урон от пожара, отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу. Представитель ВМС Британии отказался комментировать случившееся.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/podlodka-1829112677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, атлантический океан, шотландия, sun
В мире, Великобритания, Атлантический океан, Шотландия, Sun
12:11 07.11.2022 (обновлено: 13:59 07.11.2022)
СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту
The Sun: британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту