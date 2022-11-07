https://ria.ru/20221107/podlodka-1829622334.html

СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: британская подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:11

2022-11-07T12:11

2022-11-07T13:59

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атлантический океан

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sun

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Атомной подлодке Victorious военно-морских сил Великобритании пришлось прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники."Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими. — Прим. ред.) ракетами Trident II, когда произошел пожар", — отмечает издание. По данным источников The Sun, возгорание удалось быстро локализовать.Подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив урон от пожара, отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу. Представитель ВМС Британии отказался комментировать случившееся.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/podlodka-1829112677.html

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания, атлантический океан, шотландия, sun