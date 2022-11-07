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Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Владимир Путин во время рабочей поездки в Тверскую область пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:16
2022-11-07T18:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
игорь руденя
россия
общество
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
тверская область
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время рабочей поездки в Тверскую область пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных.Глава региона Игорь Руденя рассказал президенту в том числе о выплатах призванным на службу. Путин обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему.Президент уточнил, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находятся в зоне специальной операции. Из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях. Глава государства подчеркнул, что необходимо проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.Кроме того, Путин попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Глава государства также призвал заранее сообщать ему о проблемных вопросах и озвучивать предложения по их решению. Губернатор пообещал выполнить все поручения.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829707344.html
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владимир путин, игорь руденя, россия, общество, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Тверская область
17:16 07.11.2022 (обновлено: 18:32 07.11.2022)
 
Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Президент Путин намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время рабочей поездки в Тверскую область пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных.
Глава региона Игорь Руденя рассказал президенту в том числе о выплатах призванным на службу. Путин обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — сказал он.

Президент уточнил, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находятся в зоне специальной операции. Из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях. Глава государства подчеркнул, что необходимо проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.
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Кроме того, Путин попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Глава государства также призвал заранее сообщать ему о проблемных вопросах и озвучивать предложения по их решению. Губернатор пообещал выполнить все поручения.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинИгорь РуденяРоссияОбществоЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуТверская область
 
 
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