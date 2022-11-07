https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html
Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей
Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2022
Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей
Российский бизнес инвестирует в реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) более... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:06
2022-11-07T11:06
2022-11-07T11:19
экономика
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский бизнес инвестирует в реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) более 155 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них. Бизнес взял на себя обязательства профинансировать эти работы на сумму более 155 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина со своими замами.Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день в рамках ИЦК отобрано 216 проектов.В России по поручению главы правительства созданы ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
https://ria.ru/20221107/reteyler-1829579182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
11:06 07.11.2022 (обновлено: 11:19 07.11.2022)
Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей
Чернышенко: бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский бизнес инвестирует в реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) более 155 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них. Бизнес взял на себя обязательства профинансировать эти работы на сумму более 155 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина
со своими замами.
Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день в рамках ИЦК отобрано 216 проектов.
В России по поручению главы правительства созданы ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.