https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html

Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей

Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2022

Бизнес вложит в проекты по импортозамещению ПО более 155 миллиардов рублей

Российский бизнес инвестирует в реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) более... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:06

2022-11-07T11:06

2022-11-07T11:19

экономика

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский бизнес инвестирует в реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) более 155 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них. Бизнес взял на себя обязательства профинансировать эти работы на сумму более 155 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина со своими замами.Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день в рамках ИЦК отобрано 216 проектов.В России по поручению главы правительства созданы ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

https://ria.ru/20221107/reteyler-1829579182.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин