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Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.11.2022
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Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.11.2022
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС
Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:54
2022-11-07T11:54
кирилл стремоусов
новая каховка
херсонская область
россия
совет безопасности оон
общество
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ХЕРСОН, 7 ноя - РИА Новости. Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения."Каховская плотина находится в стабильном положении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей&nbsp; - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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кирилл стремоусов, новая каховка, херсонская область , россия, совет безопасности оон, общество
Кирилл Стремоусов, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Совет Безопасности ООН, Общество
11:54 07.11.2022
 
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС

Стремоусов: обстрелянная ВСУ плотина Каховской ГЭС находится в стабильном состоянии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 7 ноя - РИА Новости. Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения.
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 14:16Специальная военная операция на Украине
На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты
"Каховская плотина находится в стабильном положении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей  - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Кирилл СтремоусовНовая КаховкаХерсонская областьРоссияСовет Безопасности ООНОбщество
 
 
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