https://ria.ru/20221107/plotina-1829615756.html

Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС

Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.11.2022

Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:54

2022-11-07T11:54

2022-11-07T11:54

кирилл стремоусов

новая каховка

херсонская область

россия

совет безопасности оон

общество

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ХЕРСОН, 7 ноя - РИА Новости. Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения."Каховская плотина находится в стабильном положении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.

https://ria.ru/20221106/damba-1829473310.html

https://ria.ru/20221024/damba-1826165220.html

новая каховка

херсонская область

россия

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Дарья Буймова

кирилл стремоусов, новая каховка, херсонская область , россия, совет безопасности оон, общество