https://ria.ru/20221107/plotina-1829615756.html
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.11.2022
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС
Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:54
2022-11-07T11:54
2022-11-07T11:54
кирилл стремоусов
новая каховка
херсонская область
россия
совет безопасности оон
общество
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ХЕРСОН, 7 ноя - РИА Новости. Плотина Каховской ГЭС, которая подверглась накануне ракетному удару украинских войск, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС: пять ракет сбила ПВО, одна попала в шлюз, причинив некритические разрушения."Каховская плотина находится в стабильном положении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
https://ria.ru/20221106/damba-1829473310.html
https://ria.ru/20221024/damba-1826165220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл стремоусов, новая каховка, херсонская область , россия, совет безопасности оон, общество
Кирилл Стремоусов, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Совет Безопасности ООН, Общество
Стремоусов рассказал о состоянии плотины Каховской ГЭС
Стремоусов: обстрелянная ВСУ плотина Каховской ГЭС находится в стабильном состоянии