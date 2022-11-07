https://ria.ru/20221107/plennyy-1829820501.html

Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный

Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный

Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-07T22:33

2022-11-07T22:33

2022-11-08T00:25

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.Мужчина сообщил, что незадолго до пленения в течение суток происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты вошли в населенный пункт. Они подошли к укрытию, заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, на что те согласились.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) — поселок Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР — важный транспортный узел.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины