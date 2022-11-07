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Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/plennyy-1829820501.html
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный
Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T22:33
2022-11-08T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.Мужчина сообщил, что незадолго до пленения в течение суток происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты вошли в населенный пункт. Они подошли к укрытию, заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, на что те согласились.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) — поселок Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР — важный транспортный узел.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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артемовск
киев
донецкая народная республика
украина
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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:33 07.11.2022 (обновлено: 00:25 08.11.2022)
 
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный

Пленный солдат Ткачук заявил о бегстве ВСУ с позиций у Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
Мужчина сообщил, что незадолго до пленения в течение суток происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты вошли в населенный пункт. Они подошли к укрытию, заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, на что те согласились.

"Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые" (украинские военнослужащие. — Прим. ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там", — рассказал военнопленный.

Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) — поселок Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР — важный транспортный узел.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Пленный украинский командир о планировании ВСУ диверсий на территории РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 20:57Специальная военная операция на Украине
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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