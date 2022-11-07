22:33 07.11.2022 (обновлено: 00:25 08.11.2022)
Украинские военные бегут с позиций у Артемовска, рассказал пленный
Пленный солдат Ткачук заявил о бегстве ВСУ с позиций у Артемовска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и покидают позиции у Артемовска, рассказал журналистам взятый в плен неподалеку от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
Мужчина сообщил, что незадолго до пленения в течение суток происходили постоянные "прилеты и прострелки", в результате которых многие погибли и получили ранения. По его словам, украинские силовики удерживали позиции около поселка Опытное. После обстрела российские солдаты вошли в населенный пункт. Они подошли к укрытию, заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, на что те согласились.
"Моральный дух был довольно низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые" (украинские военнослужащие. — Прим. ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там", — рассказал военнопленный.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) — поселок Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.