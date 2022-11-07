Рейтинг@Mail.ru
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/pisma-1829586796.html
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей - РИА Новости, 07.11.2022
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей
Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:43
2022-11-07T17:41
специальная военная операция на украине
общество
энергодар
запорожская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820398654_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_49afcd1d195ecc7fc4a51d4317239d9a.jpg
ЭНЕРГОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе Энергодара в Запорожской области.Бойцы, в задачи которых входит укрепление линии обороны на береговой линии Днепра, поделились своим настроем, передали благодарность детям, которые написали им стихи и нарисовали рисунки, а также передали приветы своим родным и близким."Мы знаем, что победа будет ваша, / Ведь правда и Бог на вашей стороне. / Вы лучшие мужчины - гордость наша, / Несете людям мир, конец войне ... Терпения, холодного рассудка и мирного неба над головой", - зачитал боец, призванный из Саратовской области, письмо от учеников 8А класса школы №20 города Саров (Нижегородская область).Еще один боец из Саратовской области открыл письмо, где был рисунок девушки с детьми, встречающей в солнечный день солдата возле дома, над которым развевается российский флаг."Мы очень приятно удивлены, что дети пишут нам письма. Вспоминаем своих детей. У меня младшенький тоже в третьем классе учится, наверное, тоже такое же письмо написал. Детям огромный привет и спасибо", - сказал мобилизованный Роман.По словам собеседника агентства, его ребенок тоже написал ему письмо и отправил его почтой."Все письма читаем с удовольствием... У нас у всех дети. Когда вернемся, может быть, придем в школы и расскажем, как мы защищали свою Родину", - добавил Роман.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820398654_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_070a7dc439066bdd2b70dc3f1cf3aaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, энергодар, запорожская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Запорожская область, Частичная мобилизация в России
10:43 07.11.2022 (обновлено: 17:41 07.11.2022)
 
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей

Корреспонденты передали письма от школьников мобилизованным, находящимся под Энергодаром

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе Энергодара в Запорожской области.
Бойцы, в задачи которых входит укрепление линии обороны на береговой линии Днепра, поделились своим настроем, передали благодарность детям, которые написали им стихи и нарисовали рисунки, а также передали приветы своим родным и близким.
"Мы знаем, что победа будет ваша, / Ведь правда и Бог на вашей стороне. / Вы лучшие мужчины - гордость наша, / Несете людям мир, конец войне ... Терпения, холодного рассудка и мирного неба над головой", - зачитал боец, призванный из Саратовской области, письмо от учеников 8А класса школы №20 города Саров (Нижегородская область).
Еще один боец из Саратовской области открыл письмо, где был рисунок девушки с детьми, встречающей в солнечный день солдата возле дома, над которым развевается российский флаг.
Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 21:24Специальная военная операция на Украине
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
"Мы очень приятно удивлены, что дети пишут нам письма. Вспоминаем своих детей. У меня младшенький тоже в третьем классе учится, наверное, тоже такое же письмо написал. Детям огромный привет и спасибо", - сказал мобилизованный Роман.
По словам собеседника агентства, его ребенок тоже написал ему письмо и отправил его почтой.
"Все письма читаем с удовольствием... У нас у всех дети. Когда вернемся, может быть, придем в школы и расскажем, как мы защищали свою Родину", - добавил Роман.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.
Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 14:40Специальная военная операция на Украине
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЭнергодарЗапорожская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала