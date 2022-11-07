https://ria.ru/20221107/pisma-1829586796.html

Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей

Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей - РИА Новости, 07.11.2022

Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей

Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:43

2022-11-07T10:43

2022-11-07T17:41

специальная военная операция на украине

общество

энергодар

запорожская область

частичная мобилизация в россии

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ЭНЕРГОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе Энергодара в Запорожской области.Бойцы, в задачи которых входит укрепление линии обороны на береговой линии Днепра, поделились своим настроем, передали благодарность детям, которые написали им стихи и нарисовали рисунки, а также передали приветы своим родным и близким."Мы знаем, что победа будет ваша, / Ведь правда и Бог на вашей стороне. / Вы лучшие мужчины - гордость наша, / Несете людям мир, конец войне ... Терпения, холодного рассудка и мирного неба над головой", - зачитал боец, призванный из Саратовской области, письмо от учеников 8А класса школы №20 города Саров (Нижегородская область).Еще один боец из Саратовской области открыл письмо, где был рисунок девушки с детьми, встречающей в солнечный день солдата возле дома, над которым развевается российский флаг."Мы очень приятно удивлены, что дети пишут нам письма. Вспоминаем своих детей. У меня младшенький тоже в третьем классе учится, наверное, тоже такое же письмо написал. Детям огромный привет и спасибо", - сказал мобилизованный Роман.По словам собеседника агентства, его ребенок тоже написал ему письмо и отправил его почтой."Все письма читаем с удовольствием... У нас у всех дети. Когда вернемся, может быть, придем в школы и расскажем, как мы защищали свою Родину", - добавил Роман.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.

https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html

https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, энергодар, запорожская область, частичная мобилизация в россии