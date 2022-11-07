https://ria.ru/20221107/pisma-1829586796.html
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей - РИА Новости, 07.11.2022
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей
Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:43
2022-11-07T10:43
2022-11-07T17:41
специальная военная операция на украине
общество
энергодар
запорожская область
частичная мобилизация в россии
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ЭНЕРГОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе Энергодара в Запорожской области.Бойцы, в задачи которых входит укрепление линии обороны на береговой линии Днепра, поделились своим настроем, передали благодарность детям, которые написали им стихи и нарисовали рисунки, а также передали приветы своим родным и близким."Мы знаем, что победа будет ваша, / Ведь правда и Бог на вашей стороне. / Вы лучшие мужчины - гордость наша, / Несете людям мир, конец войне ... Терпения, холодного рассудка и мирного неба над головой", - зачитал боец, призванный из Саратовской области, письмо от учеников 8А класса школы №20 города Саров (Нижегородская область).Еще один боец из Саратовской области открыл письмо, где был рисунок девушки с детьми, встречающей в солнечный день солдата возле дома, над которым развевается российский флаг."Мы очень приятно удивлены, что дети пишут нам письма. Вспоминаем своих детей. У меня младшенький тоже в третьем классе учится, наверное, тоже такое же письмо написал. Детям огромный привет и спасибо", - сказал мобилизованный Роман.По словам собеседника агентства, его ребенок тоже написал ему письмо и отправил его почтой."Все письма читаем с удовольствием... У нас у всех дети. Когда вернемся, может быть, придем в школы и расскажем, как мы защищали свою Родину", - добавил Роман.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, энергодар, запорожская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Запорожская область, Частичная мобилизация в России
10:43 07.11.2022 (обновлено: 17:41 07.11.2022)
Под Энергодаром мобилизованные получили письма от детей
Корреспонденты передали письма от школьников мобилизованным, находящимся под Энергодаром
ЭНЕРГОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от школьников из разных городов России мобилизованным, которые несут службу на первой линии обороны в районе Энергодара в Запорожской области.
Бойцы, в задачи которых входит укрепление линии обороны на береговой линии Днепра
, поделились своим настроем, передали благодарность детям, которые написали им стихи и нарисовали рисунки, а также передали приветы своим родным и близким.
"Мы знаем, что победа будет ваша, / Ведь правда и Бог на вашей стороне. / Вы лучшие мужчины - гордость наша, / Несете людям мир, конец войне ... Терпения, холодного рассудка и мирного неба над головой", - зачитал боец, призванный из Саратовской области
, письмо от учеников 8А класса школы №20 города Саров
(Нижегородская область
).
Еще один боец из Саратовской области открыл письмо, где был рисунок девушки с детьми, встречающей в солнечный день солдата возле дома, над которым развевается российский флаг.
"Мы очень приятно удивлены, что дети пишут нам письма. Вспоминаем своих детей. У меня младшенький тоже в третьем классе учится, наверное, тоже такое же письмо написал. Детям огромный привет и спасибо", - сказал мобилизованный Роман.
По словам собеседника агентства, его ребенок тоже написал ему письмо и отправил его почтой.
"Все письма читаем с удовольствием... У нас у всех дети. Когда вернемся, может быть, придем в школы и расскажем, как мы защищали свою Родину", - добавил Роман.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.
Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС
и Бердянск
могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.