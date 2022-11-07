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Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом - РИА Новости, 07.11.2022
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Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом - РИА Новости, 07.11.2022
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
в мире
джо байден
россия
сша
киев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией."Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, джо байден, россия, сша, киев
В мире, Джо Байден, Россия, США, Киев
13:09 07.11.2022
 
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом

Песков не знает, правдива ли статья о переговорах США с Киевом о диалоге с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
"Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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