https://ria.ru/20221107/peskov-1829643957.html
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом - РИА Новости, 07.11.2022
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
2022-11-07T13:09
в мире
джо байден
россия
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией."Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221107/peskov-1829638135.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, россия, сша, киев
В мире, Джо Байден, Россия, США, Киев
Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом
Песков не знает, правдива ли статья о переговорах США с Киевом о диалоге с Россией
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена
в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
"Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.