https://ria.ru/20221107/peskov-1829643957.html

Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом

Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом - РИА Новости, 07.11.2022

Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:09

2022-11-07T13:09

2022-11-07T13:09

в мире

джо байден

россия

сша

киев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах США с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил журналистам, что не знает, так ли это, есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией."Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221107/peskov-1829638135.html

россия

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, россия, сша, киев