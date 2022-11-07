Рейтинг@Mail.ru
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221107/peru-1829629541.html
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами - РИА Новости, 07.11.2022
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами
Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:11
2022-11-07T16:11
туризм
туризм
новости - туризм
перу
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_a7e4f9c11e8a09f51acd897b45b891bf.jpg
МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости. Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP.По данным СМИ, на борту находятся до 30 детей и подростков, при этом на корабле закончились вода и продовольствие.Три дня назад жители общины Кунинико захватили и удерживали другое речное судно со 150 пассажирами на борту. Об их освобождении сообщила спустя сутки министр энергетики и горной добычи страны Алессандра Эррера.Таким образом местные жители протестуют против бездействия правительства, которое не принимает достаточных мер борьбы при разливе нефти из-за разрыва трубопровода госкомпании Petroperu. В результаты аварии погибли три местных жителя, включая двух детей. Техногенная катастрофа произошла в регионе 16 сентября, когда в ущелье Кунинико случился разрыв трубопровода Petroperu. Компания тогда заявила, что разлив стал результатом преднамеренного повреждения трубы, и задействовала "план действий в экстренных ситуациях", пообещав координировать доставку питьевой воды и продуктов питания для жителей пострадавших населенных пунктов.Местные жители 46 раз обращались с требованием устранить аварию, но тщетно. Председатель совета министров Анибаль Торрес, комментируя инцидент, заявила что вызвавший катастрофическое загрязнение местной реки разлив нефти — дело рук членов общины, которые таким образом добиваются компенсации от правительства или нефтяников.
https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dea1c8e6e2634ac55f9d4cbbfc8a80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, перу, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Перу, туристы
16:11 07.11.2022
 
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами

В Перу протестующие против бездействия правительства индейцы задерживают суда с туристами

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости. Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP.
По данным СМИ, на борту находятся до 30 детей и подростков, при этом на корабле закончились вода и продовольствие.
Три дня назад жители общины Кунинико захватили и удерживали другое речное судно со 150 пассажирами на борту. Об их освобождении сообщила спустя сутки министр энергетики и горной добычи страны Алессандра Эррера.
Таким образом местные жители протестуют против бездействия правительства, которое не принимает достаточных мер борьбы при разливе нефти из-за разрыва трубопровода госкомпании Petroperu. В результаты аварии погибли три местных жителя, включая двух детей.
Техногенная катастрофа произошла в регионе 16 сентября, когда в ущелье Кунинико случился разрыв трубопровода Petroperu. Компания тогда заявила, что разлив стал результатом преднамеренного повреждения трубы, и задействовала "план действий в экстренных ситуациях", пообещав координировать доставку питьевой воды и продуктов питания для жителей пострадавших населенных пунктов.
Местные жители 46 раз обращались с требованием устранить аварию, но тщетно. Председатель совета министров Анибаль Торрес, комментируя инцидент, заявила что вызвавший катастрофическое загрязнение местной реки разлив нефти — дело рук членов общины, которые таким образом добиваются компенсации от правительства или нефтяников.
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 05:22Туризм
В Перу отменили все ковидные ограничения
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПерутуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала