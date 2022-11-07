https://ria.ru/20221107/peru-1829629541.html
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами - РИА Новости, 07.11.2022
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами
Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:11
2022-11-07T16:11
2022-11-07T16:11
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МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости. Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP.По данным СМИ, на борту находятся до 30 детей и подростков, при этом на корабле закончились вода и продовольствие.Три дня назад жители общины Кунинико захватили и удерживали другое речное судно со 150 пассажирами на борту. Об их освобождении сообщила спустя сутки министр энергетики и горной добычи страны Алессандра Эррера.Таким образом местные жители протестуют против бездействия правительства, которое не принимает достаточных мер борьбы при разливе нефти из-за разрыва трубопровода госкомпании Petroperu. В результаты аварии погибли три местных жителя, включая двух детей. Техногенная катастрофа произошла в регионе 16 сентября, когда в ущелье Кунинико случился разрыв трубопровода Petroperu. Компания тогда заявила, что разлив стал результатом преднамеренного повреждения трубы, и задействовала "план действий в экстренных ситуациях", пообещав координировать доставку питьевой воды и продуктов питания для жителей пострадавших населенных пунктов.Местные жители 46 раз обращались с требованием устранить аварию, но тщетно. Председатель совета министров Анибаль Торрес, комментируя инцидент, заявила что вызвавший катастрофическое загрязнение местной реки разлив нефти — дело рук членов общины, которые таким образом добиваются компенсации от правительства или нефтяников.
https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, перу, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Перу, туристы
В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами
В Перу протестующие против бездействия правительства индейцы задерживают суда с туристами
МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости. Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP.
По данным СМИ, на борту находятся до 30 детей и подростков, при этом на корабле закончились вода и продовольствие.
Три дня назад жители общины Кунинико захватили и удерживали другое речное судно со 150 пассажирами на борту. Об их освобождении сообщила спустя сутки министр энергетики и горной добычи страны Алессандра Эррера.
Таким образом местные жители протестуют против бездействия правительства, которое не принимает достаточных мер борьбы при разливе нефти из-за разрыва трубопровода госкомпании Petroperu. В результаты аварии погибли три местных жителя, включая двух детей.
Техногенная катастрофа произошла в регионе 16 сентября, когда в ущелье Кунинико случился разрыв трубопровода Petroperu. Компания тогда заявила, что разлив стал результатом преднамеренного повреждения трубы, и задействовала "план действий в экстренных ситуациях", пообещав координировать доставку питьевой воды и продуктов питания для жителей пострадавших населенных пунктов.
Местные жители 46 раз обращались с требованием устранить аварию, но тщетно. Председатель совета министров Анибаль Торрес, комментируя инцидент, заявила что вызвавший катастрофическое загрязнение местной реки разлив нефти — дело рук членов общины, которые таким образом добиваются компенсации от правительства или нефтяников.