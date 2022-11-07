https://ria.ru/20221107/peru-1829629541.html

В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами

В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами - РИА Новости, 07.11.2022

В Перу протестующие индейцы задерживают суда с туристами

Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:11

2022-11-07T16:11

2022-11-07T16:11

туризм

туризм

новости - туризм

перу

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_a7e4f9c11e8a09f51acd897b45b891bf.jpg

МЕХИКО, 7 ноя — РИА Новости. Жители коренной перуанской общины Кунинико задержали на своей территории уже второе речное судно с 70 туристами, сообщает сайт радиостанции RPP.По данным СМИ, на борту находятся до 30 детей и подростков, при этом на корабле закончились вода и продовольствие.Три дня назад жители общины Кунинико захватили и удерживали другое речное судно со 150 пассажирами на борту. Об их освобождении сообщила спустя сутки министр энергетики и горной добычи страны Алессандра Эррера.Таким образом местные жители протестуют против бездействия правительства, которое не принимает достаточных мер борьбы при разливе нефти из-за разрыва трубопровода госкомпании Petroperu. В результаты аварии погибли три местных жителя, включая двух детей. Техногенная катастрофа произошла в регионе 16 сентября, когда в ущелье Кунинико случился разрыв трубопровода Petroperu. Компания тогда заявила, что разлив стал результатом преднамеренного повреждения трубы, и задействовала "план действий в экстренных ситуациях", пообещав координировать доставку питьевой воды и продуктов питания для жителей пострадавших населенных пунктов.Местные жители 46 раз обращались с требованием устранить аварию, но тщетно. Председатель совета министров Анибаль Торрес, комментируя инцидент, заявила что вызвавший катастрофическое загрязнение местной реки разлив нефти — дело рук членов общины, которые таким образом добиваются компенсации от правительства или нефтяников.

https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, перу, туристы