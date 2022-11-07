США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией
В Госдепе не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией и считают ее отказ от диалога при президенте Владимире Путине не более, чем "вопросом модальности", который может быть разрешен сторонами конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
В нежелании вести переговоры он обвинил Россию, призвав ее продемонстрировать обратное, свернув боевые действия.
"Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства", - сказал Прайс на брифинге.
На вопрос об отказе Владимира Зеленского от переговоров с Путиным он ответил: "Вы спрашиваете о модальностях переговоров и, очевидно... детали переговоров между Россией и Украиной должны быть определены между Россией и Украиной".
"Украинцы определят своих представителей, если и когда созреют условия для переговоров. Они определят лиц, с которыми они готовы говорить", - добавил Прайс.
Он подчеркнул, что ни США, ни их "украинские партнеры" не преследуют цели "смены режима" в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.