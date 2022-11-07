https://ria.ru/20221107/peregovory-1829825041.html

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.11.2022

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:37

2022-11-07T23:37

2022-11-07T23:37

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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20220914/uregulirovanie-1816845757.html

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, оон, донбасс