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Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.11.2022
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Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной
Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.11.2022
Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:37
2022-11-07T23:37
в мире
владимир путин
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владимир зеленский
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20220914/uregulirovanie-1816845757.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, оон, донбасс
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Франция, ООН, Донбасс
23:37 07.11.2022
 
Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Макрон заявил о необходимости возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров.
"Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины – определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам", - сказал он на пресс-конференции на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте в понедельник.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияФранцияООНДонбасс
 
 
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