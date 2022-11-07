https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог, пишет итальянская газета la Repubblica. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:15
2022-11-07T14:15
2022-11-07T14:33
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нато
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог, пишет итальянская газета la Repubblica.Вашингтон и Брюссель, определяя окно для переговоров по Украине в краткосрочной перспективе, полагают, что их необходимо начинать "после завоевания Херсона, где ведется одна из самых тяжелых битв против российских войск", говорится в статье."В последней аналитике, циркулирующей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, столкновение в этом районе приобретает значение не только стратегическое с военной точки зрения, но и с политической и дипломатической. И прежде всего США транслируют союзникам возможность разворота", - пишет la Repubblica. Также в статье отмечается, что теоретически "победа над российской армией в одной из важнейших точек доступа к Азовскому морю и Крыму может означать реальную возможность начать первые настоящие переговоры с Москвой".Ранее газета Washington Post утверждала, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной.Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html
https://ria.ru/20221030/peregovory-1827926521.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:15 07.11.2022 (обновлено: 14:33 07.11.2022)
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
La Repubblica: США и НАТО допустили переговоры по Украине в случае успехов ВСУ у Херсона