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Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2022
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Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2022
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:49
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
12:47 07.11.2022 (обновлено: 12:49 07.11.2022)
 
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но возможности продолжить их пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал Песков журналистам.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Британцы дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку
 
РоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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