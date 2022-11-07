https://ria.ru/20221107/peregovory-1829636527.html
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2022
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:49
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
12:47 07.11.2022 (обновлено: 12:49 07.11.2022)
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но возможности продолжить их пока нет