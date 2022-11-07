https://ria.ru/20221107/peregovory-1829636527.html

Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков

Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2022

Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков

Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:47

2022-11-07T12:47

2022-11-07T12:49

россия

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжить нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, в мире, дмитрий песков