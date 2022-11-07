https://ria.ru/20221107/pensioner-1829668599.html

Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены

Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены - РИА Новости, 07.11.2022

Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены

Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:34

2022-11-07T14:34

2022-11-07T14:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней и их дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура сообщала, что 89-летний мужчина арестован в Москве по делу о расчленении супруги, фрагменты тела которой обнаружили под окнами дома по улице Маршала Тухачевского и в квартире обвиняемого. Вину фигурант не признает."По предварительной информации, мужчина ранее не раз проявлял агрессию и был жесток по отношению к супруге и их дочери", - сказал собеседник агентства.Обвиняемому проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, обязательную по делам о насильственных преступлениях. Если будет установлено, что пенсионер не отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления, ему назначат принудительное лечение.

https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия