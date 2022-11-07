https://ria.ru/20221107/pensioner-1829668599.html
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены - РИА Новости, 07.11.2022
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены
Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:34
2022-11-07T14:34
2022-11-07T14:34
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней и их дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура сообщала, что 89-летний мужчина арестован в Москве по делу о расчленении супруги, фрагменты тела которой обнаружили под окнами дома по улице Маршала Тухачевского и в квартире обвиняемого. Вину фигурант не признает."По предварительной информации, мужчина ранее не раз проявлял агрессию и был жесток по отношению к супруге и их дочери", - сказал собеседник агентства.Обвиняемому проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, обязательную по делам о насильственных преступлениях. Если будет установлено, что пенсионер не отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления, ему назначат принудительное лечение.
https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены
Обвиняемый в убийстве московский пенсионер проявлял агрессию к жене и дочери
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней и их дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее прокуратура сообщала, что 89-летний мужчина арестован в Москве
по делу о расчленении супруги, фрагменты тела которой обнаружили под окнами дома по улице Маршала Тухачевского и в квартире обвиняемого. Вину фигурант не признает.
"По предварительной информации, мужчина ранее не раз проявлял агрессию и был жесток по отношению к супруге и их дочери", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемому проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, обязательную по делам о насильственных преступлениях. Если будет установлено, что пенсионер не отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления, ему назначат принудительное лечение.