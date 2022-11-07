Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/pensioner-1829668599.html
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены - РИА Новости, 07.11.2022
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены
Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:34
2022-11-07T14:34
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней и их дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее прокуратура сообщала, что 89-летний мужчина арестован в Москве по делу о расчленении супруги, фрагменты тела которой обнаружили под окнами дома по улице Маршала Тухачевского и в квартире обвиняемого. Вину фигурант не признает."По предварительной информации, мужчина ранее не раз проявлял агрессию и был жесток по отношению к супруге и их дочери", - сказал собеседник агентства.Обвиняемому проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, обязательную по делам о насильственных преступлениях. Если будет установлено, что пенсионер не отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления, ему назначат принудительное лечение.
https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
14:34 07.11.2022
 
Источник рассказал о московском пенсионере, обвиняемом в убийстве жены

Обвиняемый в убийстве московский пенсионер проявлял агрессию к жене и дочери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский 89-летний пенсионер, арестованный за убийство супруги, фрагменты тела которой нашли у дома на северо-западе столицы, ранее неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней и их дочери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее прокуратура сообщала, что 89-летний мужчина арестован в Москве по делу о расчленении супруги, фрагменты тела которой обнаружили под окнами дома по улице Маршала Тухачевского и в квартире обвиняемого. Вину фигурант не признает.
"По предварительной информации, мужчина ранее не раз проявлял агрессию и был жесток по отношению к супруге и их дочери", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемому проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, обязательную по делам о насильственных преступлениях. Если будет установлено, что пенсионер не отдавал отчет своим действиям в момент совершения преступления, ему назначат принудительное лечение.
Михаил Малышев
08:00
"Уверял, что возьмется за старое". В Пермь вернулся людоед
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала