https://ria.ru/20221107/pantsir-1829547590.html

Сербия пока не может получить российский ЗРПК "Панцирь", заявил Вучич

Сербия пока не может получить российский ЗРПК "Панцирь", заявил Вучич - РИА Новости, 07.11.2022

Сербия пока не может получить российский ЗРПК "Панцирь", заявил Вучич

Власти Сербии заказали в России третий зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и системы радиоэлектронной борьбы, но пока не могут их получить, заявил... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T01:03

2022-11-07T01:03

2022-11-07T05:25

технологии

александр вучич

сербия

россия

ми-35

миг-29

панцирь-с1

белград (город)

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БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Власти Сербии заказали в России третий зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и системы радиоэлектронной борьбы, но пока не могут их получить, заявил сербский президент Александр Вучич.На учениях с боевыми стрельбами "Маневры 2022" 3 ноября Вучич особо похвалил приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Он заявил тогда, что страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке и, в то же время, задерживают получение приобретенных у них самих вооружений.Сербский лидер отметил в воскресенье, что десять лет назад у Белграда был один МиГ-29 в летном состоянии, а теперь в строю 14 модернизированных истребителей, вооруженных как ракетами воздух–воздух, так и воздух–земля."В отличие от того времени у нас есть две системы "Панцирь-С1", мы заказали и "Панцирь МЕ", но это не может сейчас к нам поступить... Хочу также рассказать людям, что мы заказали (комплекс радиоэлектронной борьбы - ред.) "Красуха" и (мобильную систему радиоподавления - ред.) "Репеллент", - сказал Вучич в эфире TV Pink.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре вертолета Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра.В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в России ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html

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технологии, александр вучич, сербия, россия, ми-35, миг-29, панцирь-с1, белград (город)