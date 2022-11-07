https://ria.ru/20221107/ovoschi-1829724235.html
Минсельхоз не планирует продлевать беспошлинный импорт овощей
Минсельхоз не планирует продлевать беспошлинный импорт овощей - РИА Новости, 07.11.2022
Минсельхоз не планирует продлевать беспошлинный импорт овощей
Минсельхоз РФ не видит необходимости в продлении нулевых пошлин на импортные овощи закрытого грунта, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:00
2022-11-07T17:00
2022-11-07T17:05
экономика
оксана лут
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит необходимости в продлении нулевых пошлин на импортные овощи закрытого грунта, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на выставке Global Fresh Market."Фактически до 30 сентября действовали нулевые пошлины по закрытому грунту, для того, чтобы снизить цены и поднять доступность овощей на полке. Сейчас мы понимаем, что объемы (производства - ред.) у нас нормальные... соответственно, необходимости в обнулении этих пошлин мы не видим. Инфляция у нас на достойном уровне, поэтому в текущем сезоне каких-то послаблений или либерализации рынка для внешних производителей делать мы не планируем", - сообщила Лут.До 30 сентября в отношении целого ряда товаров, импортируемых в страны ЕАЭС, действовали нулевые ставки ввозных таможенных пошлин: в частности, в этот список входили овощи, фрукты, орехи, морепродукты.
https://ria.ru/20221106/ekipirovka-1829495495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз
Экономика, Оксана Лут, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийский экономический союз
17:00 07.11.2022 (обновлено: 17:05 07.11.2022)
Минсельхоз не планирует продлевать беспошлинный импорт овощей
Минсельхоз не видит необходимости в продлении нулевых пошлин на импорт овощей