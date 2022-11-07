Рейтинг@Mail.ru
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829626987.html
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории - РИА Новости, 07.11.2022
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:23
2022-11-07T14:24
специальная военная операция на украине
нато
финляндия
в мире
швеция
венгрия
саули ниинисте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии курсов по национальной обороне.Как писали в конце октября финские СМИ, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.
https://ria.ru/20221105/nato-1829360104.html
финляндия
швеция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, финляндия, в мире, швеция, венгрия, саули ниинисте
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Финляндия, В мире, Швеция, Венгрия, Саули Ниинисте
12:23 07.11.2022 (обновлено: 14:24 07.11.2022)
 
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

Президент Ниинисте: Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии курсов по национальной обороне.
"Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам", — сказал глава государства.
Как писали в конце октября финские СМИ, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.
Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.
Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 15:20
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОФинляндияВ миреШвецияВенгрияСаули Ниинисте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала