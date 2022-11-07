https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829626987.html
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории - РИА Новости, 07.11.2022
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:23
2022-11-07T12:23
2022-11-07T14:24
специальная военная операция на украине
нато
финляндия
в мире
швеция
венгрия
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Финляндия не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории, заявил президент страны Саули Ниинисте, выступая на открытии курсов по национальной обороне.Как писали в конце октября финские СМИ, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.
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нато, финляндия, в мире, швеция, венгрия, саули ниинисте
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Финляндия, В мире, Швеция, Венгрия, Саули Ниинисте
12:23 07.11.2022 (обновлено: 14:24 07.11.2022)
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Президент Ниинисте: Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории